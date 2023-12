🎄TRUCO🎄 deco Navidad Guarda este truco porque es una ideaza para colocar guirnaldas en casa esta navidad. Yo no me he podido resistir y os digo que queda precioso 😍. Además es súper fácil, barato, rápido y sin necesidad de hacer agujeros en las paredes 🙌🏻 Sólo vas a necesitar una barra de ducha regulable a presión, guirnaldas navideñas (todas las que quieras) y luces, muchas luces para darle ese toque mágico de la Navidad 🎄🎄 ¿Qué te ha parecido? Yo creo que lo voy a dejar así todo el año 😍 Comparte este truco con esa amiga que como tú, es una loca de la Navidad y ¡¡sígueme para más!! #deconavidad #garlandhack #trucoguirnalda #guirnaldanavidad #christmasdeco #christmasdiydecor #decoracionnavidad #trucodeco #tipnavidad