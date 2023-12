Tienes un flamante televisor. Un modelo de enormes dimensiones que cuando está funcionando es una delicia, pero que cuando está pagado es un auténtico chivato del polvo, huellas y manchas. Toca limpiarlo y pretendes tener cuidado para no dañarlo, sobre todo la pantalla. Lo más cómodo es utilizar el mismo trapo y los productos con los que eliminas el resto de suciedad de la casa. Sin embargo, ese gesto te puede costar un disgusto. Para limpiar bien la televisión hay que usar un producto en concreto, y ya te avanzamos que no es necesario que compres un kit de limpieza, un líquido con propiedades antibacterianas o un producto especial para pantallas. Todo es mucho más sencillo con este truco casero y, lo más importante, seguro para tu tele.

Que la tele haya costado una buena cantidad dinero y sea de gama alta no influye en la limpieza. Hay que tener el mismo cuidado que con un electrodoméstico más económico. En ambos casos, si no se limpia bien, con la luz externa podemos notar molestos reflejos en la pantalla que se acentúan. Con líquidos demasiado abrasivos también se puede estropear, así como el marco y otras superficies del producto.

¿Cómo limpiar la pantalla de la tele? Los productos mágicos

Los productos que se venden específicamente para pantallas en realidad no hacen falta. Basta con conocer algunas recomendaciones a la hora de limpiar la pantalla de la tele sin dañar el panel. El primer consejo, y quizás el más importante, es evitar el uso de líquidos que contengan alcohol, ya que degrada las propiedades de cualquier superficie delicada. Además, hay que usar un limpiador que se aclare fácilmente, así que el agua es un gran aliado. Si es destilada, aún mejor.

Para tener una pantalla limpia y reluciente, libre de huellas, polvo o manchas, basta con usar un paño de microfibras. Es un producto económico, que no requiere el uso de aditivos y que debido a la suavidad no dañará la pantalla de la tele. Otro de los beneficios de este tipo de trapos es que no sueltan pelusas. Asimismo, es conveniente reservarlo siempre para la misma función, para que no coja restos o residuos que la rayen.

Cómo limpiar la pantalla de la tele: paso a paso

Basta con usar paño de microfibra con la pantalla apagada, aplicando una ligera presión en las zonas más sucias. En el caso de la suciedad más rebelde, la que no salga en un primer momento, siempre se puede humedecer ligeramente el trapo con agua destilada para seguir limpiando la zona. Luego, con la parte seca, pasamos el paño varias veces para eliminar la posible humedad restante.