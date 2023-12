Los altavoces de los móviles pueden acumular suciedad o agua, lo que afecta negativamente su rendimiento. Seguro que en muchas ocasiones has ido a hablar y has notado que el sonido no llega de forma nítida y no sabes muy bien por qué. Pues aquí podemos tener la solución: tienes atascado el altavoz con suciedad. No te preocupes, ya que, afortunadamente, existen métodos efectivos para limpiarlos y restaurar su calidad de sonido sin necesidad de tener que llevarlo a un servicio técnico para que te lo reparen.

Tampoco te hará falta un clip ni nada por el estilo para limpiarlo, únicamente usar alguna aplicación o si tienes un móvil Xiaomi usar este truco que hemos encontrado en Tiktok. Únete al canal de WhatsApp de INFORMACIÓN Cómo limpiar el altavoz de tu móvil Xiaomi con MIUI 12 o superior. Si tienes un móvil Xiaomi con MIUI 12, no necesitas instalar ninguna aplicación adicional. El sistema operativo incluye una función de limpieza de altavoces que se encuentra en tu propio móvil. Sólo tendrás que ir al menú y entrar en ajustes. A continuación, busca la opción de ajustes adicionales y pulsar Limpiar altavoz. Tu teléfono reproducirá un audio de unos 30 segundos que podría ayudarte a quitar el polvo o el agua que tuvieras dentro del altavoz.

Si tienes un móvil Xiaomi con MIUI 12, no necesitas instalar ninguna aplicación adicional. El sistema operativo incluye una función de limpieza de altavoces que se encuentra en tu propio móvil. Sólo tendrás que ir al menú y entrar en ajustes. A continuación, busca la opción de ajustes adicionales y pulsar Limpiar altavoz. Tu teléfono reproducirá un audio de unos 30 segundos que podría ayudarte a quitar el polvo o el agua que tuvieras dentro del altavoz. Usar una web. Para aquellos que no tienen un Xiaomi, una opción es usar la página web fixmyspeakers.com . Esta página emite un tono específico diseñado para ayudar a evacuar agua y suciedad de los altavoces.

Para aquellos que no tienen un Xiaomi, una opción es usar la página web . Esta página emite un tono específico diseñado para ayudar a evacuar agua y suciedad de los altavoces. Aplicaciones de limpieza. Si los métodos anteriores no son suficientes, puedes recurrir a aplicaciones especializadas disponibles en Google Play. Estas aplicaciones utilizan tonos y vibraciones en frecuencias específicas para limpiar los altavoces:

Si los métodos anteriores no son suficientes, puedes recurrir a aplicaciones especializadas disponibles en Google Play. Estas aplicaciones utilizan tonos y vibraciones en frecuencias específicas para limpiar los altavoces: Speaker Cleaner. Una aplicación sencilla que realiza una limpieza automática con un tono que se hace más agudo con el tiempo. Se recomienda colocar el teléfono con la pantalla hacia abajo y el volumen al máximo durante la limpieza.

Una aplicación sencilla que realiza una limpieza automática con un tono que se hace más agudo con el tiempo. Se recomienda colocar el teléfono con la pantalla hacia abajo y el volumen al máximo durante la limpieza. Expulsar el agua. Similar a Speaker Cleaner, con la diferencia en el tono reproducido. Se aconseja poner el móvil con la pantalla sobre la mesa durante el proceso.

Similar a Speaker Cleaner, con la diferencia en el tono reproducido. Se aconseja poner el móvil con la pantalla sobre la mesa durante el proceso. Testeador y limpiador. Además de limpiar, esta aplicación permite probar si los altavoces están funcionando correctamente. Se sugiere colocar el teléfono con el altavoz hacia el suelo.

Además de limpiar, esta aplicación permite probar si los altavoces están funcionando correctamente. Se sugiere colocar el teléfono con el altavoz hacia el suelo. Reparar el altavoz. Cuenta con modos de limpieza manual y automática, y es útil tanto para altavoces como para auriculares. #trucosytips #sabiasque #xiaomi ♬ Radio Rota Shot - Official Sound Studio @movilzonaoficial Consigue mejor sonido en tu móvil con este trucazo. #móvil #tecnología @xiaomiespana #fyp Consejos adicionales A pesar de usar estas aplicaciones te recomendamos que siempre inicies estas pruebas con el volumen bajo e ir aumentándolo gradualmente para evitar daños. Igualmente, es importante evitar insertar objetos en los altavoces, puedes causar daños permanentes. Por último, realiza la limpieza en un ambiente seco y libre de polvo. Limpiar los altavoces de tu móvil Android es un proceso sencillo y accesible. Con estas herramientas y consejos, puedes mantener tus altavoces en óptimas condiciones, asegurando una experiencia de audio de alta calidad. Recuerda, la prevención es clave: evita exponer tu móvil a situaciones que puedan ensuciar o dañar los altavoces.