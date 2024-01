Colgar la ropa al aire libre es la mejor manera de mantenerla fresca e higienizada. Sin embargo, una vez recogida la colada, nos encontramos con esas antiestéticas marcas que dejan las pinzas de la ropa. Hay muchos trucos para solucionar este problema. Algunos son conocidos por todos, pero hay uno que sólo unos pocos conocen y es fácil y sorprendentemente eficaz.

Pues bien, olvídate de secadores y planchas para quitar las marcas de las pinzas de la ropa, es mejor ser ingenioso y solucionar el problema sin esfuerzo, veamos cómo. Algunas personas utilizan un secador de pelo para eliminar las marcas de la ropa tendida. Básicamente, humedece ligeramente la parte del tejido donde se ha colocado la pinza con un pulverizador. Luego se seca con el chorro de aire caliente, utilizando las manos para estirar la tela y eliminar las arrugas.

Algunos utilizan en su lugar una plancha de pelo. Entonces, sobre el tejido húmedo, se aprieta la parte marcada entre los brazos de la plancha a baja temperatura. Sin embargo, con estos métodos no sólo se consume electricidad, sino que también se corre el riesgo de estropear la prenda al tratarla a una temperatura demasiado alta. Por no hablar de la pérdida de tiempo y el aburrimiento que supone realizar esta operación en todos los pliegues.

Otro sistema utilizado por los ávidos lectores es el de los libros. Así, se coloca la prenda a tratar sobre una superficie horizontal. Luego se coloca un libro pesado encima del pliegue. Se deja así toda la noche. El peso del tomo debería hacer desaparecer la arruga. Se deben utilizar libros de tapa dura y se puede usar más de uno apilado. Este método sólo funciona en marcas muy superficiales y no en todos los tejidos.

Todos estos trucos consumen tiempo y energía. He aquí uno que no requiere ni lo uno ni lo otro. La mayoría de nosotros nos duchamos al menos una vez al día. Así que colocamos la prenda que queremos ponernos en una percha. Luego la llevamos con nosotros al cuarto de baño. Colgamos la percha en el punto más cercano a la ducha, pero a salvo de salpicaduras de agua. Lo único que tenemos que hacer es dejar la prenda colgada unos diez minutos después de terminar la ducha, asegurándonos de que la puerta permanece cerrada. Pues bien, el vapor que se esparcirá por el aire junto con el propio peso de la prenda hará que el tejido se estire de forma natural y que desaparezcan todas las marcas de las pinzas de la ropa.

Poner la lavadora a 60 grados

La lavadora es uno de esos electrodomésticos de los que nunca podríamos prescindir. No todo el mundo lo sabe, pero a menudo la colada no sale como nos gustaría porque la lavadora no está lo suficientemente limpia. Aunque el agua siempre fluye por las tuberías y el tambor, a menudo se acumula suciedad en los componentes, se deposita agua e incluso se crea moho. Por estas razones, siempre es muy importante mantener la lavadora limpia. No todo el mundo lo sabe, pero limpiarla es muy sencillo. Basta con seguir algunos consejos prácticos para que siempre funcione a la perfección. Limpiarla bien y a fondo no sólo garantiza que funcione bien, sino que también ayuda a que dure años. Veamos cómo hacerlo.

Entonces pueden acumularse moho y cal en la lavadora, lo que puede perjudicar considerablemente el funcionamiento de este electrodoméstico indispensable. Afortunadamente, no necesita detergentes caros y potentes para solucionar el problema, sino un ingrediente sencillo que tiene en su cocina. Se trata del vinagre de vino blanco.

Este aliño, que utilizamos a menudo en las ensaladas, es un excelente aliado tanto contra la cal como contra el moho. Para ello, vierte un poco de vinagre en un pulverizador y rocía un poco el cesto y la junta. Déjalo durante una hora y luego acláralo con un paño empapado en agua tibia. El vinagre desinfecta y, por tanto, elimina el moho y también disuelve la cal.

No te preocupes por el olor del vinagre ya que desaparecerá inmediatamente, sólo tardará unos minutos. A continuación, desmonta la bandeja y límpiala a fondo con vinagre para eliminar los restos de detergente y suciedad. Por último, vierte un par de vasos de vinagre en el tambor y un vaso en la bandeja del detergente. Pon la lavadora en marcha y deja que haga un lavado en vacío a 60°C para eliminar la suciedad y la cal incluso dentro de las tuberías. Acuérdate también de vaciar y limpiar el filtro una vez cada quince días.