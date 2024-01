La salud de nuestra nevera es fundamental para mantener nuestro electrodoméstico a punto. No se trata solo de una cuestión eléctrica, sino del estado de nuestros alimentos. Y es que cuestiones que no pueden parecer tan importantes como asegurarnos de dejarla abierta el menor tiempo posible, regular la temperatura y colocar cada alimento en la balda correspondiente puede ayudarnos a alargar la vida de nuestro frigorífico durante mucho más tiempo.

Seguramente te hagas muchas preguntas en cuanto a si tu electrodoméstico está funcionando de la manera correcta o si, por el contrario, hay ciertas cosas que no funcionan como deberían. La formación de la escarcha en las paredes, la comida en mal estado antes de tiempo o la condensación concentrada son síntomas de que algo no va como debería.

¿Qué pasa, por ejemplo, con las gotas que se forman al fondo? ¿Son mala señal? ¿Necesitamos llamar a un téncnico para revisar su estado? La respuesta es no. Estas gotitas son simplemente una consecuencia del abrir y cerrar la nevera; el frío sale y deja paso a corrientes calientes del exterior. Por esta razón, podrás encontrar un orificio al fondo, que no es más que un lugar por el que drenan todas estas gotas, así que asegúrate de mantenerlo limpio y que no haya ningún elemento que lo tape.

Aunque parezca una tarea costosa a la par que aburrida, es recomendable que de vez en cuando muevas la nevera y compruebes su estado por detrás. Lo suyo es que aproveches para limpiar la bandeja del filtrado del agua. Si bien la mayoría de las gotas deberían evaporarse, es posible que algunos restos vayan a parar ahí. De hecho, si el frigorífico comienza a emitir un olor desagradable después de que se haya derramado leche o el líquido de algún alimento, seguramente sea porque esta zona no está suficientemente limpia.

Te damos un truco adicional. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay un cajón específico para las verduras y hortalizas en lugar de ser una balda como cualquier otra? La respuesta es simple: esta clase de alimentos se conservan mucho mejor en la parte baja del frigorífico.

