Cómo limpiar vinilos: la guía perfecta para que estén relucientes

Los discos de vinilo han vuelto con fuerza en los últimos años, demostrando que las modas siempre vuelven. A pesar de que en el mundo que vivimos está casi todo digitalizado, muchos aficionados a la música optan por este formato físico, ya sea heredado, adquirido de segunda mano o nuevo.

Limpiar los vinilos es esencial para preservar su calidad de sonido y evitar ruidos o saltos durante la reproducción de las canciones porque pueden acumular polvo y residuos de fabricación.

Para mantener estos tesoros musicales en óptimas condiciones, es esencial seguir unos pasos de limpieza adecuados. En este artículo, te contamos cómo conseguir que los vinilos estén como los chorros del oro de forma fácil y rápida.

Pasos para limpiar discos de vinilo

Antes de comenzar a limpiar tus discos de vinilo, asegúrate de tener todo lo necesario a mano, como un paño de microfibra limpio y suave y un cepillo de fibras de carbono.

Existen kits de limpieza especializados para vinilos que pueden resultar costosos. Sin embargo, se pueden lograr resultados similares utilizando productos caseros de manera efectiva y más económica.

Antes de aplicar cualquier líquido limpiador, es importante eliminar el polvo y la suciedad superficial del disco. Utiliza un cepillo de para cepillar suavemente la superficie del disco en dirección al borde, evitando así que el polvo se acumule en el surco.

DISCOS VINILOS | Cómo limpiar vinilos: el secreto para un sonido perfecto / INFORMACIÓN

Una vez que hayas eliminado el polvo superficial, es hora de aplicar el líquido limpiador. Rocía o vierte suavemente una pequeña cantidad de líquido limpiador específico para vinilos o utilizar una mezcla de jabón de lavaplatos y agua en la superficie del disco. Asegúrate de cubrir toda la superficie del vinilo.

Para retirar los restos de líquido realiza movimientos circulares desde el centro del disco hacia el borde exterior, evitando aplicar demasiada presión para no dañar el vinilo.

Finalmente, una vez que hayas limpiado el vinilo, déjalo secar al aire durante unos minutos y asegúrate de que esté completamente seco antes de volver a colocarlo en su funda.

Después se repite el mismo proceso pero a la inversa y se siguen las ranuras desde el borde al centro en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Trucos para conseguir tener los vinilos limpios

Limpiar el vinilo una vez al año no sirve de nada si luego no se van a mantener adecuadamente. Aunque no tienes que limpiarlos frecuentemente, estos son unos consejos útiles para disfrutar de una buena calidad musical cada vez que los reproduzcas.