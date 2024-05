Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea para que no te piquen los mosquitos

Con la llegada del calor, también arriban visitantes menos deseados: los mosquitos. Estos pequeños insectos no solo son molestos por su persistente zumbido y las picaduras que infligen, sino que también pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika o la malaria. La proliferación de mosquitos está directamente relacionada con el aumento de las temperaturas y la acumulación de aguas estancadas, condiciones ideales para que depositen sus huevos.

El calentamiento global está influyendo significativamente en la distribución y el comportamiento de los mosquitos. Con inviernos más cortos y veranos más largos y húmedos, los periodos de actividad de estos insectos se extienden, incrementando su impacto en la salud pública. Además, las altas temperaturas aceleran su ciclo de vida, lo que puede resultar en más generaciones de mosquitos en una sola temporada.

Las mosquiteras, tus grandes aliadas

Una solución efectiva y ecológica para evitar el contacto con los mosquitos son las mosquiteras. Estas barreras físicas se pueden instalar en ventanas, puertas y alrededor de las camas para proporcionar protección sin necesidad de recurrir a insecticidas químicos, los cuales pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Las mosquiteras son especialmente útiles durante la noche, cuando los mosquitos están más activos y las personas están vulnerables al estar dormidas.

Las ventajas de las mosquiteras son numerosas: son económicas, fáciles de instalar y mantener, y ofrecen una protección duradera. Además, permiten la ventilación de los espacios sin comprometer la seguridad, asegurando que el aire fresco pueda circular libremente mientras se mantienen a raya a los mosquitos. Con el aumento de la preocupación por el bienestar y el medio ambiente, las mosquiteras representan una alternativa saludable y responsable.

La revolucionaria mosquitera de Ikea

Ikea, conocido mundialmente por su amplia gama de productos para el hogar que combinan funcionalidad, diseño y sostenibilidad, ofrece soluciones prácticas para el control de insectos, incluida la mosquitera Solig. Este producto no solo es eficiente para mantener alejados a los mosquitos, sino que también se destaca por su diseño estético y adaptabilidad a diferentes espacios y estilos de vida.

La mosquitera Solig de Ikea es perfecta / Ikea

La mosquitera Solig de Ikea es fácil de instalar y se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores, lo que la hace ideal para balcones, patios o cualquier ventana o puerta. Está fabricada con materiales de alta calidad que aseguran durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas adversas. Además, su diseño discreto se integra perfectamente con cualquier decoración sin alterar la estética del hogar.

Ikea especifica que esta cortina puede ofrecer “cierta protección” contra los mosquitos ya que está fabricada en poliéster. Además la puedes lavar a máquina y no hace falta que la planches. Tiene una altura de 3 metros y un diámetro de metro y medio por lo puede cubrir una cama o un sofá. El precio de esta cortina de color blanco es de 19,99 euros.

Qué dicen los clientes de Ikea de la cortina Solig

Esta cortina tiene una puntuación de 4,4 sobre 5. Algunos de los comentarios destacan que es “Perfecta para cubrir una cama de 1, 50 m. Merece la pena si os gusta dormir con las ventanas abiertas en verano” y otra que “Lo compré para proteger a mis nietas de moscas y mosquitos en el exterior y funciona de maravilla, queda un buen espacio dentro para no agobiar”. Por último otro apunta que “No me he vuelto a untar en repelente de mosquitos desde que la Mosquitera Solig llegó a mi vida. Además parece que duermo en la cama de la emperatriz de Austria”. Por contra hay un comentario que sólo le da un punto y señala que “Los palos que trae no valen para nada ya que al ser rígidos y rectos, al darle la forma circular se rompen y es muy malo”.