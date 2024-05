Alertan de que este verano España se enfrenta a una plaga de 'súper cucarachas'.

Con el cambio climático y el aumento de las temperaturas en verano se está dando la voz de alarma a una plaga que va a sufrir España.

Si bien hay pocas personas que adoren a los insectos, ya sabemos que durante el verano las abejas, las avispas y los mosquitos y moscas intentarán entrar en nuestras casas y colonizarán las zonas comunes de la mayoría de las localidades. Y es que en verano notamos el aumento de la presencia de los insectos debido a que se trata de animales de sangre fría que no son capaces de regular por sí mismos su calor temporal, por lo que dependen de la temperatura del medioambiente (calor) para sobrevivir.

La plaga de este verano

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) ha alertado que, debido a las altas temperaturas que se esperan este verano, España se enfrenta a una plaga de cucarachas. Estos insectos ya empiezan a abandonar su hábitat natural en busca de nuevos cobijos en los que encuentren agua, alimento y una óptima temperatura; es decir, las tres condiciones indispensables que necesitan para subsistir e invadir las casas y sus proximidades.

En España las especies más comunes son la Blattella germánica (cucaracha rubia, alemana o del café) -extendida por toda España, mide de 1 a 1,5 centímetros y es de color marrón claro-, la Blatta orientalis (cucaracha negra)- mide de 2 a 2,7 centímetros y procede habitualmente de la red de alcantarillado, y emerge a través de los sumideros- y, desde hace unos pocos años, la Periplaneta americana (cucaracha americana) -también conocida como la súper-cucaracha, suele habitar en zonas cálidas y costeras como Canarias, Levante o la costa andaluza, entre otras zonas. De color rojizo y de gran tamaño (de 3 a 5 centímetros), y está perfectamente adaptada en nuestro país. Pese a que la especie más usual en las viviendas es la alemana y en los jardines la negra, ahora están siendo desplazadas por la americana-.

Las cucarachas mutantes

Advirtiendo que se acerca un "verano de importantes plagas de cucarachas", el director general de Anecpla, Jorge Galván, asegura: "Por un lado, el aumento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático está provocando que insectos como las chinches o las cucarachas, en este caso, aceleren exponencialmente su crecimiento y ciclo vital. Por otro lado, hay evidencia de que las cucarachas han estado sufriendo en los últimos años una serie de mutaciones genéticas aleatorias que las están volviendo resistentes a los productos biocidas que, hasta ahora, se utilizaban para su control", añadió.

Las cucarachas son la plaga más común en España / INFORMACIÓN

En lo que va de año, las autoridades del país han informado de un aumento significativo de la plaga de cucarachas: un 33% más que en 2023.

Anecpla afirmó que está científicamente comprobado que, a partir de los 28 grados centígrados, las cucarachas, como muchos otros insectos, multiplican su velocidad de reproducción.

"El calor llega a mediados de primavera y no termina hasta bien entrado el otoño, por lo que las poblaciones de cucarachas no han hecho más que aumentar", afirmó Galván.

Para evitar una plaga, Anecpla recomendó mantener la limpieza, evitar fugas de agua, sellar grietas y agujeros y utilizar contenedores de basura con tapas herméticas.

Uno de los mayores riesgos que plantean las cucarachas es la propagación de bacterias y virus dañinos capaces de transmitir enfermedades a las personas. Además, un problema especialmente importante dentro de la industria alimentaria, dado que estos insectos actúan como reservorios de bacterias y virus que propagan debido a sus hábitos poco saludables y al lugar donde viven.