La explicación viral de este farmacéutico sobre por qué nos pican los mosquitos.

El Farmacéutico Fernández se ha convertido en uno de los perfiles más virales de redes sociales sobre recomendaciones de salud. En una de sus últimas publicaciones de TikTok, el experto ha ofrecido una explicación científica sobre por qué pican los mosquitos a determinadas personas. Además, también ha compartido algunos remedios para hacerles frente.

"Recuerda, si no te lavas con frecuencia y en tu piel hay restos de sudor, si bebes mucha cerveza o usas cremas o colonias con olor frutal o floral, los mosquitos les gustas más y más te van a picar", explicaba al comienzo de su publicación, advirtiendo sobre los hábitos que nos hacen más atractivos para estos insectos.

En cuanto a la explicación científica, el experto ha comentado que los diferentes tipos de sangre entre cada persona son determinantes para que los mosquitos escojan a los individuos que picar. De esta forma, las personas con tipo 0 son las que más sufrirán estas picaduras. "Pero como la sangre no te la puedes cambiar, mejor céntrate en los demás", decía con su característico humor.

Finalmente, el farmacéutico terminaba su vídeo explicando que "resulta que la ciencia ha conseguido demostrar que esos factores pueden afectar". No obstante, el especialista no cree que sea de demasiada ayuda: "pero si me preguntas a mí, hagas lo que hagas, alguno te va a picar", terminaba diciendo.