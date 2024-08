Sin frotar ni hacer nada: el "trucazo" para limpiar la campana extractora de la cocina a la primera

Limpiar la cocina suele ser un engorro, pero lavar la campana extractora lo es todavía más. Aunque es un elemento indispensable y se usa a diario porque mantiene el hogar libre de olores y humedad, no se friega tan menudo como el resto de utensilios. Los filtros son el menor de los problemas: se mantienen más a menudo con un buen detergente líquido o con un quitagrasas potente. Y a base de frotar, claro. Lo que se deja semanas (y meses) sin hacer es el aparato en sí.

Con el paso del tiempo se va acumulando suciedad, la grasa en particular, convirtiendo la tarea de limpieza en un fastidio. Sin embargo, hay un truco infalible para hacerlo la campana extractora niquelada: no necesitarás ningún producto especial ni caro, ni tampoco tendrás que frotar. Es más, no tendrás ni que ponerte unos guantes de limpieza.

Aunque se cocine con poco aceite, el extractor absorbe todo el vapor y el humo que emiten las sartenes y ollas, y se vuelve grasiento. ¿El filtro no te ha goteado alguna vez con aceite? La suciedad llega a todos los rincones y, si se incrusta, puede ser muy difícil de sacar. En este sentido, los filtros son fáciles limpiar.

Lo del sistema de extracción que se esconde encima de ellos ya es otro cantar, sobre todo porque tiene ranuras y piezas de difícil acceso. Además, la grasa llega hasta dentro del motor y el ventilador, pero el agua puede dañarlos.

"Lo probé y una maravilla"

Lo ideal sería limpiar la campana extractora más a menudo, pero eso no siempre es posible. Así que hay un 'tip' que te solucionará el problema. Quienes lo han probado aseguran que funciona. "Alucinante", "es un trucazo", "lo probé y es una maravilla", son algunos de los comentarios más repetidos en las redes sociales.

La usuaria Ana Madrid (@mumlifeana), que tiene más de 187.000 seguidores en Instagram, ha puesto a prueba el truco práctico. Estos son sus pasos:

Retira los filtros (o rejillas) de la campana. Llena una olla con agua y ponla a hervir. Añade un cacito de bicarbonato y el jugo de medio limón. Cuando hierva, pon el extractor a máxima potencia. Deja que la olla haga vapor durante una hora.

"La grasa incrustada caerá sola", asegura la usuaria. Las imágenes hablan por sí solas: está por la vitrocerámica y su alrededor. Por tanto, solo quedará limpiar esa zona sin tener que hacer muchos esfuerzos y volver a poner los filtros. "Es la primera vez que consigo limpiar el motor del extractor y encima sin dificultad. Truco no, trucazo!", comenta la usuaria en un 'reel' que suma más de 219.000 reproducciones desde el miércoles.

Un consejo así lo tenía que probar y doy fe de que es realmente efectivo, pero añado una sugerencia para que ya sea perfecto: pon dos ollas a hervir, una en cada lado de la vitrocerámica o la placa de gas, para que toda la campana extractora se empape de vapor, no una parte más que la otra. Así quedará toda limpia.