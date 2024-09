Una raqueta para peinarse: así es el sorprendente espejo de Ikea que podrás llevar a cualquier parte

Ikea ha vuelto a la carga con una nueva colección de novedades destinadas a la decoración de la casa y con vistas a la vuelta al cole. La gran superficie de muebles sueca destaca por sus precios bajos y la filosofía del "hazlo tú mismo" ('do it yourself' en inglés), además de su variedad en cuanto a productos y, colores y modelos.

Y es que no es la primera vez que llega al mercado un artículo que triunfa en las redes sociales y termina agotándose en el catálogo, como ocurrió recientemente con el regreso de una colección de muebles "vintage", ya que la moda también pasa por la recuperación de los modelos clásicos.

En esta ocasión, uno de los productos que ha traído Ikea como novedad ha sido un espejo con forma de instrumento deportivo que cuanto menos llama la atención. Se trata de Klibbal, un espejo de color marrón, esférico y con mango, con unas medidas de 20x39 centímetros, lo que lo convierte en un instrumento de lo más manejable.

Así es el espejo-raqueta que IKEA ha puesto de moda. / IKEA

Este útil de mano está hecho de ratán, "un material natural que adquiere una bonita pátina y carácter con el tiempo", tal y como describe la página web. Este espejo forma parte de una nueva colección que lleva el mismo nombre y que está pensada para la decoración del hogar. Este producto en concreto, que se presenta como una novedad, tiene un precio de 14,99 euros.

