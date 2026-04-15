El truco del papel de aluminio para planchar: cómo ahorrar tiempo y acabar con las arrugas

De entre las tareas del hogar planchar puede ser las más tediosa y, por ello, la que solemos dejar para el final. Pero ¿qué dirías si te damos un truco que promete ahorrarte tiempo a la hora de planchar y que la ropa te quede estupenda?.

El objetivo de planchar es eliminar arrugas y dejar la ropa en perfecto estado para ponértela. Para hacerlo bien, conviene que la ropa esté limpia y completamente seca, además de separarla según el tipo de tejido y la temperatura que necesita cada prenda. Sabemos que esto no sueles hacerlo, pero es fundamental, ya que telas como la seda o el lino necesitan más cuidado y un ajuste de temperatura adecuado.

Algo más obvio pero no por ello menos importante, es no dejar la plancha parada demasiado tiempo sobre la tela, ya que podría dañarla o incluso quemarla y tener cuidado con ropa con adornos, costuras especiales o detalles que obligan a extremar la atención durante el planchado.

Si se usas plancha de vapor recuerda que es importante mantener la plancha vertical para evitar que se escape vapor caliente y cause quemaduras. Es importante tener en cuenta que algunas telas son más difíciles de planchar que otras.

Una vez que se ha terminado de planchar una prenda, es importante colgarla inmediatamente para evitar que se arrugue. También es importante dejar enfriar la plancha antes de guardarla, ya que una plancha caliente puede ser peligrosa, sobretodo si tienes pequeños en casa.

Papel de aluminio en la tabla de planchar

Entre los trucos caseros más comentados está el uso del papel de aluminio en la tabla. La idea consiste en colocarlo cubriendo toda la superficie y, después, poner encima una tela o la propia funda, de manera que la plancha nunca toque directamente el aluminio. Así, el calor que atraviesa la prenda se refleja desde abajo y actúa también sobre la otra cara del tejido.

Gracias a este efecto, el planchado puede resultar más eficiente, ya que en algunas prendas no haría falta repasar ambos lados por separado. Por ejemplo, al planchar un pantalón, bastaría con pasar la plancha por una cara mientras el calor reflejado ayuda a alisar la parte posterior.

En definitiva, se trata de un recurso sencillo que puede ahorrar tiempo y facilitar una tarea que para muchos sigue siendo de las más incómodas de la casa.