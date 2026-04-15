Por qué deberías meter bolas de papel de aluminio en la lavadora para cuidar tu ropa

Aunque no lo creas, la ropa puede estropearse en la lavadora por distintos motivos como utilizar temperaturas inadecuadas, elegir un detergente poco apropiado o incluso llenar en exceso el tambor. Todos estos son errores habituales que acaban pasando factura a las prendas y pueden llegar a estropearlas obligándote a desecharlas. Para evitarlo, conviene respetar siempre las indicaciones de las etiquetas, emplear la dosis justa de un buen detergente y no retrasar la retirada de la colada una vez finalizado el programa.

Más allá de estas recomendaciones básicas, en los últimos años se ha difundido un truco que ha sorprendido a muchos por lo fácil que es: introducir bolas de papel de aluminio junto a la ropa durante el lavado o el secado.

El papel de aluminio está muy presente en la cocina por su capacidad para conservar alimentos, pero también ha ido ganando protagonismo en otros usos del hogar gracias a su versatilidad. Entre esas aplicaciones menos conocidas destaca su posible utilidad en el cuidado de la ropa.

Papel de aluminio: su sorprendente uso alternativo / INFORMACIÓN

Cómo meter el papel de aluminio en la lavadora

El método consiste en formar varias bolas compactas de papel de aluminio, de un tamaño similar al de una pelota pequeña, y añadirlas al tambor. Su función está relacionada con la electricidad estática que se genera durante los ciclos, especialmente en el secado, y que puede provocar que las prendas se apelmacen, se adhieran entre sí o sufran un mayor desgaste con el tiempo.

El aluminio, al ser un material conductor, ayuda a disipar esa carga estática, lo que contribuye a que la ropa salga menos electrizada y, en teoría, en mejores condiciones. Este efecto puede reforzarse utilizando suavizante y optando por programas de centrifugado más suaves.

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Se trata de un recurso casero que muchos han incorporado a su rutina de lavado como complemento a los cuidados habituales. Aunque no sustituye a un buen uso de la lavadora, puede convertirse en un pequeño aliado para mantener la ropa en mejor estado durante más tiempo.