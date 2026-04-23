Sucede mucho en estas fechas: los "okupas" de los tubos de salida de humos o gases de tu casa que es ilegal "echar"

Los gorriones y otras aves urbanas buscan huecos resguardados, calientes y altos para criar. Y ahí entran en juego muchas salidas de humos, chimeneas y terminales de gases de viviendas. El problema no es solo el ruido o la suciedad: en una salida de gases, un nido puede convertirse en un riesgo de seguridad si dificulta el tiro o favorece una mala evacuación.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) recuerda que los calentadores y calderas deben tener una salida de humos adecuada y que el tubo debe proporcionar tiro suficiente; además, advierte de que una llama amarillenta o inestable puede indicar mala combustión.

La conclusión práctica es clara: cuando se trata de una chimenea decorativa, un extractor o una salida de humos, molesta; cuando se trata de un termo, calentador o caldera de gas, puede ser además un problema serio de seguridad. Por eso, antes de pensar en espantar pájaros, hay que pensar en cerrar el acceso correctamente.

Cómo evitar que aniden

La medida más eficaz suele ser la más simple: exclusión física. Es decir, instalar un sombrerete, terminal antiaves, rejilla o malla metálica adecuada al tipo de salida, bien fijada y diseñada para dejar pasar el aire o los gases sin dejar entrar a las aves. En una chimenea o tubo de humos convencional, esa barrera física suele ser mucho más fiable que cualquier sistema visual de disuasión.

En una salida de gas, además, conviene que la pieza la coloque un instalador autorizado o un técnico del fabricante, porque no se debe improvisar con redes blandas, plásticos o soluciones caseras que puedan alterar la evacuación. El MITECO insiste en que la salida debe mantener el tiro suficiente y no quedar obstruida.

Los gorriones han estabilizado su caída desde hace unos diez años / Pinterest

También funciona revisar el entorno: tapar huecos laterales, reparar piezas rotas y eliminar repisas o rincones donde las aves puedan empezar a aportar ramitas antes de entrar en el conducto. Lo ideal es actuar antes de la primavera, que es cuando más actividad de nidificación se concentra.

¿Sirven los CDs, cintas brillantes o muñecos de ave rapaz?

Pueden ayudar, pero no son la solución principal, y menos en un tubo de salida de humos o gases.

La evidencia práctica disponible indica que los objetos reflectantes —como CDs viejos, cintas brillantes o piezas metálicas que hacen destellos— pueden asustar a algunas aves porque el reflejo del sol les genera una perturbación visual. También se usan señuelos de halcón o búho, pero deben moverse de lugar cada dos o tres días para parecer reales.

Ahí está el problema. Los sistemas visuales pueden funcionar a corto plazo, pero los pájaros se acostumbran. La Universidad Estatal de Oregón confirmó en un estudio que el éxito de los disuasores varía según el lugar y la especie, y las aves pueden habituarse a los estímulos visuales si se repiten. Por eso recomienda una solución combinada y recuerda que los mejores resultados suelen venir de una estrategia con varias medidas, no de un único truco.

Traducido a una vivienda:

CDs o cintas reflectantes pueden servir unos días como apoyo, sobre todo si el problema acaba de empezar.

pueden servir unos días como apoyo, sobre todo si el problema acaba de empezar. Muñecos con forma de ave rapaz pueden tener cierto efecto inicial, pero si se quedan quietos y siempre en el mismo sitio, pierden fuerza rápido.

pueden tener cierto efecto inicial, pero si se quedan quietos y siempre en el mismo sitio, pierden fuerza rápido. Ninguno de los dos sustituye a una rejilla o terminal antiaves bien instalado.

En una salida de gas, además, lo prudente es no colgar objetos alrededor del terminal si pueden interferir con el paso del aire o con el mantenimiento.

Qué hacer si ya han hecho el nido

Aquí importa tanto la biología como la ley.

Si el nido ya está construido y hay huevos o pollos, la regla general es no retirarlo por tu cuenta. La Directiva Aves de la UE se aplica a las aves silvestres, así como a sus huevos, nidos y hábitats. En España, la Ley 42/2007 prohíbe dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres y especifica que esa prohibición incluye la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, crías y huevos, incluso cuando los huevos estén vacíos.

Destruir nidos de vencejos, golondrinas y aves comunes puede suponer multas de hasta 200.000 euros. / Archivo EFE / Katia Christodolou

Dicho de forma sencilla: quitar un nido activo no es algo que deba hacerse sin más.

Entonces, ¿es legal quitar el nido en España?

Por regla general, no por cuenta propia si el nido está en uso o su retirada afecta a aves silvestres protegidas. La normativa española protege los nidos de las aves silvestres, y varias administraciones autonómicas tramitan autorizaciones excepcionales cuando hay razones serias de salud o seguridad. La Comunidad de Madrid señala expresamente que, cuando se autoriza la retirada, la Dirección General competente fija cómo debe hacerse y qué medidas adoptar para evitar que vuelva a ocurrir. Y la Junta de Extremadura recoge un trámite específico para autorizar excepcionalmente la retirada de nidos que generen efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas, justificando además que no existe otra solución satisfactoria.

En la Comunitat Valenciana, la retirada de nidos de aves silvestres debe consultarse con la Generalitat, a través de los servicios de Vida Silvestre, que disponen de un trámite general para actuaciones relacionadas con fauna y recogida de nidos.

La idea práctica es esta:

Si el nido está activo , no deberías retirarlo tú salvo que exista una autorización administrativa o una intervención profesional amparada por la autoridad competente.

, no deberías retirarlo tú salvo que exista una o una intervención profesional amparada por la autoridad competente. Si el nido está vacío e inactivo , la situación es menos conflictiva, pero en salidas de gases o edificios lo más prudente sigue siendo consultarlo con el ayuntamiento, la comunidad autónoma o un profesional de fauna urbana si hay dudas sobre la especie o el estado del nido.

, la situación es menos conflictiva, pero en salidas de gases o edificios lo más prudente sigue siendo consultarlo con el ayuntamiento, la comunidad autónoma o un profesional de fauna urbana si hay dudas sobre la especie o el estado del nido. Si hay riesgo para la seguridad, especialmente en una salida de gas, toca avisar a un técnico y, si hace falta retirar el nido, gestionar la vía adecuada con la administración competente.

Infografía sobre lo que debes hacer en estos casos. / INFORMACIÓN

Si la salida es de un termo o calentador de gas, la prioridad es otra

Cuando el problema afecta al tubo de salida de humos o gases de un aparato de gas, la prioridad ya no es solo la fauna: es la seguridad de la vivienda. El MITECO insiste en que la salida debe proporcionar tiro suficiente y que no debe haber obstrucciones que alteren la combustión. Si sospechas que el nido está dentro del conducto, si notas mala combustión o si la llama no es azul y estable, lo razonable es pedir revisión a un instalador autorizado antes de seguir usando el aparato.

La forma más sensata de actuar

La manera más segura y eficaz de evitar el problema suele ser esta: revisar la salida fuera de la época de cría, retirar restos solo cuando el nido esté claramente inactivo o con la intervención autorizada que corresponda, limpiar bien y colocar ese mismo día una protección física adecuada. Si se deja el hueco abierto, lo normal es que las aves vuelvan.

En resumen, los CDs y los muñecos de rapaz pueden servir como parche temporal, pero no son la solución de fondo. Para una salida de humos o gases, lo que mejor funciona es un sistema antiaves bien instalado. Y si ya hay nido, conviene recordar que en España la retirada no siempre es legal y que, cuando hay huevos, pollos o un problema de seguridad, lo prudente es acudir a un profesional y, si hace falta, tramitar autorización.