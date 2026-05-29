Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva oferta EducaciónInversiones Consell colegiosColas taxi Spring FestivalCondena violencia machistaRetirar vías costa AlicanteGanadores Premios Laik
instagramlinkedin

It’s Singular crea el hogar de tus sueños a medida

A través de talleres creativos, los clientes participan en la definición del proyecto.

Con un equipo especializado, el estudio transforma ideas en espacios singulares, inspiradores y duraderos.

Con un equipo especializado, el estudio transforma ideas en espacios singulares, inspiradores y duraderos. / INFORMACIÓN

Mar Vives

Mar Vives

Desde 2014, It’s Singular desarrolla en Alicante proyectos de arquitectura, interiorismo y reformas concebidos para reflejar la personalidad y las necesidades de cada cliente. Frente a los espacios impersonales, el estudio apuesta por crear hogares y negocios únicos, funcionales y visualmente cuidados.

Su metodología se basa en la colaboración. A través de talleres creativos, los clientes participan activamente en la definición del proyecto, logrando soluciones que conectan con su estilo de vida y aspiraciones. Cada propuesta equilibra diseño, comodidad y practicidad.

It’s Singular acompaña al cliente durante todo el proceso, manteniendo una comunicación cercana y transparente desde las primeras ideas hasta la entrega final. Su servicio integral 360º incluye diseño de interiores, modelado 3D, selección de materiales y mobiliario, planos, memoria de calidades y coordinación de obra.

Mapa de la ubicación de It's Singular.

Con un equipo especializado, el estudio transforma ideas en espacios singulares, inspiradores y duraderos. Más información en: www.itssingular.com

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La renuncia de decenas de profesores a corregir en Selectividad obliga a la UA y la UMH a buscar sustitutos
  2. De Eurovisión a las salas de apuestas o las perfumerías: el triunfo de Dara convierte el Bangaranga en objeto de deseo de las empresas
  3. Varios detenidos en una operación antiterrorista en Alicante, Xixona y la Vega Baja
  4. Tabla de jubilación 2026 y 2027: cuánto se cobra según los años cotizados según el experto Ignacio Solsona
  5. Las asambleas docentes también rechazan las últimas medidas del Consell para tratar de desactivar la huelga
  6. El Ayuntamiento ordena la retirada de la terraza fija que tapona la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja
  7. Bragarnik inicia su casting para el Elche con Iván Ania entre los favoritos
  8. El Consell deja para la cuarta semana de huelga las negociaciones y se abre a hacer más mejoras

El Horneo Alicante ficha al extremo Adrián Sánchez

El Horneo Alicante ficha al extremo Adrián Sánchez

Alicante da «LAIK» a sus influencers: Así ha sido la gala de la primera edición de los Premios en Puntapiedra

Alicante da «LAIK» a sus influencers: Así ha sido la gala de la primera edición de los Premios en Puntapiedra

L’Hostalet corona en Cocentaina unas jornadas de gran altura

Erin Mcneice, campeona del mundo de boulder: "competir ante un público tan abarrotado es como estar de vacaciones para mi, disfruto muchísimo"

Erin Mcneice, campeona del mundo de boulder: "competir ante un público tan abarrotado es como estar de vacaciones para mi, disfruto muchísimo"

Romano Ceremonia lleva su elegancia al escenario de los Premios Laik

Romano Ceremonia lleva su elegancia al escenario de los Premios Laik

Freedom Pools Europe, líder en piscinas de fibra de alta gama

Freedom Pools Europe, líder en piscinas de fibra de alta gama

Viajes largos y varices: una combinación que aumenta el riesgo de trombosis

Viajes largos y varices: una combinación que aumenta el riesgo de trombosis

Dar a luz sintiéndose escuchada: el valor del acompañamiento en HLA Vistahermosa

Dar a luz sintiéndose escuchada: el valor del acompañamiento en HLA Vistahermosa
Tracking Pixel Contents