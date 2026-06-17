Ni insecticidas ni trampas, seis trucos para mantener lejos a las cucarachas (Blattodea)
Te mostramos algunos de los remedios naturales más eficaces para que acabes con estos indeseables insectos
Con la llegada del verano y las altas temperaturas aumentan las posibilidades de que aparezcan nuevos "inquilinos" en casa: las cucarachas. También conocidas como blatodeos, su nombre científico Blattodea proviene de la unión del latín Blatta, "cucaracha" y del griego eidés, "que tiene aspecto de". Y es que, aunque existen más de 3.500 especies reconocidas en la familia de las cucarachas, en todo el territorio español sólo se han identificado cuatro tipos diferentes.
Así, la cucaracha alemana (Blattella germanica), la oriental, la americana y la de banda café o marrón son aquellas que con más frecuencia podremos encontrar en la provincia de Alicante.
Por ello, y para que puedas evitar la plaga de estos temidos bichos, te proponemos una serie de trucos caseros y naturales que pueden actuar como insecticidas y con los que lidiar ante la aparición de las temidas cucarachas y de sus huevos.
Trucos y consejos para evitar las cucarachas en casa
1. Mezcla de bicarbonato y azúcar en polvo
El bicarbonato sódico es una sustancia que puede resultar letal a la hora de acabar con las cucarachas. Sin embargo, éstas no se sentirán atraídas si no existe la presencia de un olor o sabor dulce. Por ello, aunque el bicarbonato resulte eficaz para exterminarlas, se necesita de un cebo que capte su interés.
En este caso, la recomendación se basa en realizar una mezcla de este producto junto con el azúcar, creando la mezcla perfecta que ingerirán estos insectos. Para ello, deberás combinar en un recipiente ambos productos a partes iguales y aplicarlo posteriormente, en aquellos rincones del hogar donde haya presencia de cucarachas.
2. Plantas aromáticas y especias
Es cierto que muchas de las plantas aromáticas que conocemos actúan como repelente natural de las cucarachas. Así, especies como la menta o el laurel parecen tener las propiedades oportunas para alejar estos desagradables insectos. También especies fuertes como el ajo molido, cebolla o chile en polvo ayudarán a disminuir su presencia. Sólo debes espolvorearlo en los sitios más oportunos.
Puede que, aunque no se trate del truco más infalible en la lucha contra la plaga de estos bichos, sí que sea un remedio útil si tienes jardín o terraza por los que habitualmente se cuelan. De esta manera disminuyen las posibilidades de que alguno de estos animales acceda al interior de tu hogar.
3. Zumo de limón
El limón es a menudo un remedio casero popular para muchos insectos, incluyendo las cucarachas. Estos indeseables insectos odian el olor ácido que ofrece el limón. Para ello, limpiar las superficies, suelos, lavabos y duchas con una solución de limón y agua o con un producto de limpieza que contenga limón perfumado reducirá su aparición.
Sin embargo, no debemos olvidar que el remedio más importante para conseguir una total extinción de este tipo de plagas es sin duda, la limpieza constante del hogar.
4. Vinagre
Otros de los productos estrella para la limpieza y para terminar con los problemas de cucarachas es el vinagre. Para que surja su efecto es necesario realizar una mezcla de agua y vinagre blanco que posteriormente debemos rociar por las zonas conflictivas de la casa.
5. Animales en casa
Si eres un amante de todos los animales, quizá esta opción no te parezca algo descabellado. Si tienes un gato y ya forma parte de la familia, probablemente agradecerás la habilidad de estos pequeños felinos a la hora de cazarlos. También, y aunque poco habitual y extraño, 'alojar' en tu hogar a animales como la lagartija o el gorrión te ayudarán a acabar con el problema de las cucarachas.
6. La cebolla y el polvo bórico
Uno de los remedios más utilizados para eliminarlas es crear una pasta muy barata y súper efectiva. La receta: mezclar media cebolla picada, media taza de harina común, agua, una pizca de azúcar y 3 o 4 cucharitas de polvo bórico.
Una vez realizada la pasta, aprovecha los tapones de las botellas para ubicar la mezcla dentro y distribuirlas por las estancias de tu hogar en las que suelen aparecer. Pero ojo, ten cuidado si tienes mascotas ya que puede resultar tóxico.
Cómo evitar los problemas que causan las cucarachas
Conocer los remedios y trucos caseros que ayudan a acabar con los insectos indeseados está muy bien si huyes de la utilización de productos químicos. Por eso, y aunque parezca extraño, una mayor higiene y salubridad no garantizan que una plaga decida o no establecerse en ese lugar por muy limpio que sea. De hecho, las cucarachas acuden a cualquier espacio con el único fin de cubrir sus necesidades y seguir multiplicándose.
No obstante, te recordamos algunas de las medidas preventivas que pueden ayudarte a reducir el riesgo de aparición de estos insectos:
- Limpiar el suelo con regularidad, ya sea con mopa, escoba o aspiradora. Deberás tener especial cautela con zonas como la cocina y el comedor, sobre todo después de las comidas.
- Vaciar muy a menudo el cubo de la basura.
- Los restos de comida son toda una tentación para estos seres. Por esto mismo, intenta no dejar a su alcance ningún alimento que suponga una excusa para habitar tu casa.
- No dejar utensilios de la cocina sin lavar o restos en el fregadero.
- Los agujeros y grietas que comunican con el exterior son un verdadero foco de entrada de las cucarachas. Para ello, tapa con masilla o cemento cualquier hueco que conecte la calle con el interior de tu domicilio.
- Vigilar, de vez en cuando, las partes traseras de electrodomésticos que al generar calor y producir humedad son un escondite ideal para estas criaturas.
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