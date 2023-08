Cuántas veces no has estado mirando tu ordenador y te has dado cuenta de que tiene huellas de dedos o una capa de polvo que no habías visto hasta ahora.

Pues bien, tienes que saber que la pantalla de tu ordenador es una pieza delicada y requiere muchos cuidados a la hora de su limpieza. La acumulación de polvo, huellas dactilares y manchas puede disminuir la claridad de la pantalla y afectar tu experiencia visual tal y como te contábamos antes. Con estos sencillos pasos podrás quitarle todo el polvo de una manera segura y sin arriesgarte a rayarla. Cómo limpiar la pantalla de tu ordenador Sigue estos pasos: Apaga y desconecta la pantalla. Antes de comenzar, asegúrate de apagar la pantalla y, si es posible, desconectarla del ordenador y de la fuente de energía. Esto evitará posibles daños eléctricos. Utiliza un paño suave y sin pelusa. Utiliza un paño suave, como un paño de microfibra, que no deje pelusa en la pantalla. Este tipo de paño es ideal porque no raya la superficie. Limpia el polvo y las partículas sueltas. Usa el paño seco para quitar suavemente el polvo y las partículas sueltas de la pantalla. No apliques presión excesiva, ya que podría dañar la pantalla. Utiliza una solución de limpieza adecuada. Puedes utilizar una solución especial para pantallas o hacer una mezcla de agua destilada y vinagre en proporción 1:1. Humedece ligeramente el paño con la solución y pásalo suavemente por la pantalla. Sécala correctamente. Después de limpiarla, sécala con un paño seco y limpio, sin aplicar presión excesiva. Deja que la pantalla se seque al aire durante unos minutos antes de encenderla. ¡Atención! Con qué NO hay que limpiarla Como te decíamos la pantalla del ordenador es muy delicada por eso también tienes que saber que no todos los productos del mercado o que tienes en casa son válidos para limpiarla. Tienes que tener cuidado y no usar estos productos que te contamos a continuación: No utilices productos químicos agresivos. Sustancias como el alcohol, amoníaco o limpiadores de ventanas pueden dañar la pantalla para siempre. Evita los paños ásperos o toallas de papel. Pueden rayar la superficie de la pantalla y dejar incómodas rayas que dificultarán su visionado. No rocíes líquido directamente sobre la pantalla. Siempre aplícalo sobre el paño para evitar que el líquido se filtre en la pantalla. Quedará igualmente limpia.

