Hola, me presento, soy un tipula, comúnmente conocido como "mosquito gigante".



Por el desconocimiento de muchas personas, me están quitando la vida sin ser un peligro. No me alimento de tu sangre. Me alimento del néctar de las flores y ayudo a polinizar.



Por favor no me mates. pic.twitter.com/snEEoXjiJW