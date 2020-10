María Pombo está en uno de los mejores momentos de su vida y una prueba de ello es que la influencer ha pisado por primera vez el plató de 'El Hormiguero'. Visiblemente nerviosa y emocionada, la joven se sentaba frente a Pablo Motos reconociendo que le hacía mucha ilusión ser una de las invitadas en al programa: "He estado a punto de llorar cuando he escuchado mi nombre. Llevo muchos años viendo el programa y casi se me cae la lágrima".

Con un mini vestido muy ceñido en color negro con el que presumió de embarazo, la joven explicó cómo está llevando esta nueva etapa en su vida y es que, en el sexto mes de gestación, no descarta que su hijo Martín pueda ser uno de los primeros niños del 2021."Estoy de siete meses, tengo un embarazo que no me lo creo ni yo. Obviamente hay cosas, las nauseas matutinas yo las tengo por las noches".

Con las ideas muy claras sobre si compartirá o no con sus seguidores un momentos tan íntimo como el parto, María Explicó: "No, eso me lo quedo para mí. No me lo había planteado pero te digo yo que no. Voy a estar tan nerviosa y Pablo también, que en vez de bonito será mejor no verlo".

Aunque la joven está feliz con la etapa que está viviendo, María reconoce que no todo han sido buenas noticias en este año: "En el momento que me dicen que estoy embarazada a los 8 días me dicen que tengo esclerosis múltiple, todo esto encerrada en casa. Fue un momento de altibajos" confesó la influence. Muy conocedora de la enfermedad debido a su madre, María reconoció que conocer el diagnóstico le hizo sentirme más tranquila ya que ella se había puesto en lo peor: "La esclerosis sé lo que es, sé como se vive, hay muchos avances y se invierte mucho dinero. Estoy en casa, sé lo que hay. Es algo que nunca quieres, es una enfermedad para toda la vida, no te mueres de ella pero te mueres con ella. En ese momento dije 'qué afortunada', no es nada que no conozca".

Si en el terreno personal ha alcanzado la felicidad al lado de su marido Pablo Castellano, en el terreno profesional María ya acumula más de 1.600.000 seguidores en Instagram. "Es mucha gente la que hay detrás de todo esto. Somos una media de 16 personas. Esto es una profesión real aunque la gente no se lo crea, todo es muy divertido pero detrás generas empleo". Dándole visibilidad a una profesión cada día más presente entre los jóvenes, María reconoció que no todo es tan bonito como parece a través de la pantalla: "Tienes que generar contenido obligatoriamente, los seguidores esperan eso de ti y a ti también te apetece. Incluso en mis días malos me apoyo en mis seguidores. En los momentos que me he apoyado en ellos, me sentido mejor, es contenido 24 horas, no hay descanso"