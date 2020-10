View this post on Instagram

Siempre he oscilado en tamaño. Soy así. Y siempre me he visto bien. Es verdad que me veo mejor cuando no estoy en ningún extremo, pero nunca dejo de gustarme. Mi peso es debate desde hace años, y lo entiendo pero me pesa. Soy más que un cuerpo, tod@s lo somos. Aquí os dejo muchas fotos y vídeos de mi a lo largo de los años. De pequeña jamas le di ni un pensamiento a mi cuerpo más allá de que funciona, y sigo pensando lo mismo, excepto que ahora que soy madre quiero durar mucho para ver a mis hijos crecer. Es decir: me interesa adoptar hábitos saludables que me sientan bien, no estoy a dieta, no se trata de eso. Me cuido y mucho. Espero que se entienda ya por fin y que no tenga explicarlo y mucho más. #lapesadapolemicadeMIcuerpoMEPESAYA. OS QUIERO, ❤️