En un día en el que prácticamente todo el mundo se disfraza para celebrar Halloween, Ester Expósito ha optado también por mostrarse con un cambio de look, aunque precisamente ha sido esto lo que ha desconcertado a algunos de sus seguidores. Y es que la actriz ha decidido despedirse por un tiempo de uno de sus rasgos más característicos: su melena rubia.

De esta manera, la que fuera una de las protagonistas de 'Élite' ha decidido dejar atrás una etapa de su vida para dar la bienvenida a una nueva. Y no hay mejor forma de hacerlo que estrenando nuevo look, un look que la propia actriz ha querido compartir con sus seguidores a través de una storie de Instagram en la que rezaba la palabra "Brunette".

Comprobado que el moreno le sienta igual de bien que el rubio, las especulaciones ya se han desatado para conocer el motivo del cambio de imagen. Para algunos, simplemente se trata de un deseo por innovar, para otros podría responder a un motivo profesional.