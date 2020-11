Las elecciones por la presidencia de Estados Unidos están en boca de todos. Tanto es así que ha sido el motivo de un pequeño y controvertido rifirrafe entre Blas Cantó, representante de España en Eurovisión, y Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid.

El desacuerdo entre ambos surgió después de que Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox en Badajoz, comentara durante el recuento de votos que estaba siendo "casi mejor que Eurovisión". Ante este comentario, la diputada de ultraderecha en la Asamblea de Madrid le respondía que era "mucho mejor que Eurovisión" entre risas. El tuit no pasó desapercibido para el cantante que le contestó rápidamente que se lavara la boca antes de hablar del festival europeo. Al texto le acompañaba el emoji de un payaso.

Lávense la boca para hablar de Eurovisión 🤡 — Blas Cantó (@BlasCanto) 4 de noviembre de 2020

El comentario de Blas Cantó levantó la indignación de los del partido de Santiago Abascal en redes sociales que no dudaron en cargar contra él. "Uy, me he despertado con un montón de comentarios de fachitas retrógrados. Bienvenidos a hace dos siglos. ¿Quién da más? Desahogaos aquí. Terapia gratuita", señalaba el joven.

Uy, me he despertado con un montón de comentarios de fachitas retrógrados. Bienvenidos a hace dos siglos. ¿Quien da más? Desahogaos aquí. Terapia gratuita. — Blas Cantó (@BlasCanto) 5 de noviembre de 2020

Entre estos mensajes negativos, un tuitero con la bandera de España le indicó que "con quedar entre los 15 primeros -en Eurovisión- ya sería un logro". "Lo mismo digo de tu partido favorito", respondió el representante de España en el festival europeo.

Lo mismo digo yo de tu partido favorito 😂😂😂😂 — Blas Cantó (@BlasCanto) 5 de noviembre de 2020

"¡Vete a trabajar, hombre!", le comentaba un usuario. "Desde los 8 años", argumentó Blas Cantó. Y otro tuitero diferente respondió: "Peinarse el tupé no es trabajar". "Y comerle el culo a un nazi tampoco", concluyó el artista.

Y comerle el culo a un nazi tampoco — Blas Cantó (@BlasCanto) 5 de noviembre de 2020

Finalmente, el cantante zanjaba la discusión en Twitter afirmando que "Viva España y todos los españoles. Viva la igualdad y los derechos humanos. Viva el respeto y la tolerancia. Si te atacan, defiéndete. Que no nos vuelvan a callar y oprimir".