Cristina Pedroche está viviendo uno de los mejores años de su vida profesional, pero también personal. Después de haber pasado el coronavirus junto con su pareja Dabiz en casa, la colaboradora de televisión está ilusionada con el próximo proyecto que tiene entre manos: las campanadas 2020.

Sin duda, este año es uno de los más complicados para todos los españoles y para todo el mundo, por eso Cristina Pedroche tiene responsabilidad dando las campanadas. Aún así, confiesa que está muy ilusionada: "Si, tenemos muchas ganas todos de que se acabe el año. Con ganas de que la gente se entretenga, se olvide de por unos minutos de estos momentos tan raros y malos que estamos viviendo. Yo lo único que quiero es que la gente sonría, que se lo pase bien y que desconecte unos minutos. Este año siento más presión que otros. La gente está en su casa, separados, no hay grandes grupos, siento que tengo que hacerlo mejor para que la gente se lo pase súper bien".

En cuanto a los comentarios que se están haciendo sobre el vestuario que tendrá la colaboradora de televisión, Cristina Pedroche confiesa "que hablen bien o mal pero que hablen porque eso significa que están entretenidos en otra cosa, no están pensando en todo lo que está pasando".

Por otro lado, hace unos días conocíamos la noticia de que Ana Obregón daría las campanadas en TVE, algo que no preocupa en absoluto a Pedroche y que asegura, le parece mal que la gente esté pendiente de la competencia entre cadenas: "Es que yo solo miro lo mío. Me parece un poco mal que digan que este año hay más competencia porque está Ana Obregón. Ana es una mujer maravillosa, una mujer luchadora, una mujer admirable, pero también está Anne todos los años ahí que es una maravilla. Me parece un poco feo que se diga que este año cómo está ana va hacer mejor programa. Va a ser distinto, siempre hacen muy buen programa y el resto de las cadenas también. Yo solo me fijo en lo mío, en que mi vestido esté perfecto, que le programa sea entretenido y que haya mucha luz. Yo solo miro lo mío. Yo en realidad no miro ni las audiencias, eso que lo miren los jefes".