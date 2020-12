Es la segunda vez que Marta López se entera de los problemas que hay en su relación por la televisión. Primero fue Alfonso Merlos, pillado en una conexión en directo con Alexia Rivas en su casa en plena confinamiento. Ahora es Efrén Reyero, el extronista de 'Mujeres y hombres y Viceversa', el que le hace saber por la televisión que da por terminada con la relación entre ambos.

La pareja comenzó a los pocos meses de la ruptura televisada de Marta López y Alfonso Merlos. Juntos viajaron a Asturias e hicieron varias apariciones en programas mostrando su amor. Pero todo se acabó. Reyero entró ayer como concursante en el programa de Telecinco "La casa fuerte 2" y anunció en directo que ya no eran pareja. Jorge Javier preguntó si Marta estaba al tanto y el respondió: "Supongo que ella lo sabe". Tan claro no lo tenía tal como ha manifestado en el programa 'Ya es mediodía'.

"Tuvimos una conversación hace menos de dos semanas, es verdad que pensé que eso se podía solucionar y lo siguiente que me encuentro, después de haber hablado esta semana pasada con él es esto... Me ha reventado verlo, no estaba preparada, pero lo respeto". Son las palabras de Marta López tras su segundo desengaño amoroso en lo que va de año. Asegura haber sido muy feliz durante el tiempo que estuvo con Efrén y es con lo único que quiere quedarse. "Sobre todo lo que le tengo es respeto a una amistad de 12 años", apunta. Pero pone la puntilla: "Su ilusión era entrar en un reality y ya está en el reality".