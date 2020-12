La edición de 'Operación Triunfo' de 2017 continúa dando de qué hablar. Y es que varios de los concursantes han conseguido abrirse camino en la industria discográfica y continúan de actualidad años después. Es el caso de Aitana Ocaña, Amaia Romero, Lola índigo o Cepeda. Precisamente este último ha sido el protagonista de una nueva polémica por una pullita que ha lanzado a un extriunfito que participó en el concurso de Televisión Española.

El dardo envenenado del cantante gallego parte de una pregunta, en una entrevista en Cadena 100, sobre los grupos de Whatsapp de los integrantes de cada edición. Cepeda acudía junto a la también extriunfita Julia Medina, de 'OT 2018' para presentar "No hablan más de ti", su nueva colaboración juntos, aunque el tema de conversación se fue por otros derroteros. Y es que, durante el transcurso de la entrevista, el presentador preguntó a los artistas sobre si en la actualidad ambos mantienen el contacto con sus compañeros de edición. Asimismo, quiso saber si, en concreto, Amaia, Aitana y compañía aún estaban en el chat de Whatsapp de 'OT'.

Ante las preguntas del conductor del programa de Cadena 100, Cepeda contestó sin pelos en la lengua: "Está todo el mundo, aunque hay algún divo o diva que ya no habla". No obstante, declinó revelar la identidad de la persona: "No voy a decir nombres, pero sí que está todo el mundo en el grupo". De igual forma, aclaró que no hablan todos los días sino en los momentos más importantes como "cuando Juan Antonio tuvo a su hijo".