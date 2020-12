Si a usted se le ocurre decir en Los Ángeles que conoce a un tal Mario Lavandeira, nadie le hará caso. Pero si aclara que se trata del verdadero nombre de Pérez Hilton, el bloguero estadounidense que alcanza cotas millonarias de audiencia en internet revelando los trapos sucios del star system americano, la cosa cambia.

Mario Lavandeira, de origen gallego, hace temblar desde hace años al famoseo de Hollywood con un blog de trapicheos que le aupó a lo más alto del periodismo rosa en la red con un alter ego mediático, Pérez Hilton (evidente juego de palabras en clave latina con la multimillonaria celebridad Paris Hilton) que Forbes situó durante tres años en el primer puesto de su lista de los personajes más celebres en internet, donde llegó a alcanzar más de ocho millones de visitas diarias.

Pérez Hilton, que mantiene canales en todas las redes sociales, se ha vuelto aún más viral mundialmente en estos últimos días al ser expulsado de por vida de la plataforma TikTok por sus explosivas y ácidas revelaciones sobre algunas estrellas del cine y la música. El bloguero se ha tomado este destierro con sorna e incluso como una oportunidad publicitaria. "No me gusta que me digan que no, pero también me encanta ser el centro de atención", replicó, no sin antes achacar su expulsión a las presiones de celebridades.

Mario Lavandeira ha tenido en estos últimos años el poder de avalar y hundir carreras en Hollywood. No hay salida nocturna de famoso en Hollywood que Pérez Hilton no conozca -y reproduzca- al instante en internet gracias a la telaraña de informadores que ha logrado tejer y que le mantiene al tanto en tiempo real el más mínimo desliz. "El secreto es muy simple -afirma el controvertido Mario Lavandeira-.Escribo lo que muchos piensan, pero nadie dice en voz alta. No me callo a la hora de hablar de cómo ciertos personajes beben demasiado, son promiscuos o niegan su propia homosexualidad (Lavandeira es también un icono gay en Los Ángeles). Me da igual si son personajes tan influyentes como Britney Spears, Lady Gaga, Kirsten Dunst, Sienna Miller, Cruise o Victoria Beckham (que se dejó ver públicamente acaramelada con Lavandeira pese a que la tildó de alien). Yo soy como Madonna, no me importa si ofendo".

Nacido en Miami en 1978, de padres cubanos y abuelos coruñeses, Mario Lavandeira ha viajado a España en diversas ocasiones ya que es su "segundo país preferido". Conserva familia en Madrid, pero en alguna ocasión aprovechó para conocer Galicia, que es de donde "procedía mi familia": "Ya no me queda nadie ahí, yo desciendo de emigrantes coruñeses que llegaron a La Habana a principios del siglo XX y consiguieron abrirse camino en el mundo del comercio. Después, se fueron a Estados Unidos a la llegada de Fidel. Siempre tuve curiosidad por conocer mi tierra de origen y la Galicia que encontré fue la misma que el escritor cubano afincado en Nueva York Óscar Hijuelos (también de origen gallego) describía en la edición en inglés de su novela 'Los reyes del mambo cantan canciones de amor: una tierra de brumas y leyendas'. Pero bajo esa aura de misterio, es un lugar donde la gente sabe bien cómo disfrutar".

El bloguero considerado el primer influencer íntegramente nacido en internet, ha publicado este mismo año una explosiva biografía, 'Mi vida en el escándalo', en la que recorre su polémica trayectoria mediática desde 2004, cuando su blog se ganó la etiqueta de "el más odiado de Hollywood". El libro promete convertirse en un objeto de culto para los fans de los cotilleos de la meca del cine, incluso hay muchos que lo comparan con el clásico Hollywood Babilonia, escrito en los años cincuenta por el periodista Kenneth Anger. En estos años, Lavandeira ha mantenido un sinfín de pleitos judiciales con celebridades, como por ejemplo con los actores Colin Farrel o Isaiah Washington, al que logró apartar temporalmente de la serie 'Anatomía de Grey' tras revelar sus comentarios homófobos en la intimidad. Con muchas de estas celebridades mantuvo una singular relación de amor y odio. Es el caso de Britney Spears, que también lo llevó a los tribunales, pero que antes abrió los conciertos de su gira 'Circus' con un irreverente vídeo de Lavandeira disfrazado de Reina Isabel. O de Lady Gaga, que fue durante años su inseparable amiga y con la que ahora no se habla.