Rosa López enamoró a toda España cuando entró en Operación Triunfo. Esa joven que luchaba por conseguir el mayor sueño de su vida se esforzó hasta que se vio subida en un escenario haciendo lo que mejor sabe hacer: cantar. La artista derrochó arte en cada una de sus actuaciones y consiguió crecer no solo como persona, sino como profesional. Después de su andanza por la academia, la cantante ha seguido sumando éxitos en el mundo de la música.

Ahora, Rosa López ha encontrado el amor y no puede estar más radiante. Y es que aunque siempre confesó que no buscaba a su media naranja, la cantante está más feliz que nunca después de haber descubierto el amor de nuevo.

Hace apenas unos días Rosa López acudió al programa de Bertín Osborne y se sinceró: "Es increíble. No he conocido hasta ahora a una persona con un corazón tan grande. Es muy especial". Tanto es así que ella misma confesaba que se le estaba pasando por la cabeza ser madre: "Se me está pasando por la cabeza, veo un niño y quiero tener uno".

Rosa López tiene la sensación de que le ha tocado la lotería a su chico y no dudaba en explicar cómo le conoció: "Lo conocí en un concierto de Marta Sánchez, él trabajaba allí. No suelo salir pero fui. Me sacó de la multitud en plan Kevin Costner".