El actor Armie Hammer, uno de los protagonistas de la premiada película Call me by your name, está en el ojo del huracán tras salir a la luz unos polémicos y supuestos mensajes en los que afirma ser "100% caníbal". Y tal ha sido el escándalo causado en Hollywood que se ha visto obligado a abandonar el rodaje de Shotgun Wedding, su nuevo filme con Jennifer López.

En la supuesta conversación en Instagram que ha salido a la luz, el intérprete reconocía, entre mensajes picantes, que "se le pone dura" al pensar en "sostener tu corazón en mis manos y controlarlo cuando late". Asimismo, afirma que se está masturbando mientras que piensa en "romperte las costillas" y reconoce que le ha arrancado el corazón a un animal vivo y se lo ha comido "mientras aún estaba caliente".

En pleno debate sobre si los pantallazos eran verdaderos o no, la exnovia de Hammer, Courtney Vucekovich, ha salido a la palestra para confirmar que a ella le manifestó cosas similares. "Me dijo que quería romperme una costilla, hacerla en la barbacoa y comérsela; eso era raro pero nunca pensé en ello", confiesa la empresaria de 30 años para la publicación Page Six. "Decía que quería darme un mordisco; y si hubiera tenido un corte en la mano, le hubiera gustado chuparlo o lamerlo. Eso es lo más raro que viví", añade Vucekovich.

Por su parte, el actor de Call me by your name se ha pronunciando al respecto y ha dicho que no iba a "responder a estas afirmaciones estúpidas". No obstante, ha abandonado el rodaje de su nueva película porque, según señala, no quiere dejar a sus hijos tras todas estas acusaciones.