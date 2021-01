Poner a prueba la censura en Instagram se ha convertido prácticamente en un deporte para las celebrities. No pasa un mes sin que algún famoso, sobre todo del género femenino, desafíe los límites establecidos por esta red social en cuanto a lo de "enseñar carne" se refiere, echando mano de recursos y subterfugios de lo más variopintos.

El último caso lo ha protagonizado la influencer Sarah Kohan, quien ha publicado en sus "stories" una fotografía en la que aparece totalmente desnuda frente al espejo del baño con el mensaje "when someone asks you for a picture that sums you up" ("cuando alguien te pide una foto que te refleje").

La esposa del futbolista mexicano Chicharito tiene tras de sí una amplia trayectoria de posados en los que presume de su anatomía. En esta ocasión ha cubierto su cuerpo de crema, pero aún así ha necesitado un retoque digital para ocultar sus partes más íntimas y evitar así que la citada red social rechazara la imagen.

Otros desnudos de la mujer de Chicharito

También hizo varios posados desnuda durante sus embarazos: