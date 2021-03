El fallecimiento del cantante Álex Casademunt a los 39 años en un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona) ha dejado devastados a sus compañeros de 'Operación Triunfo'. Muchos de ellos, como David Bustamante, Chenoa y David Bisbal, han mostrado su dolor e incredulidad por la muerte del que fue su amigo a través de sus respectivas redes sociales.

La cantante ilicitana Verónica Romero, que participó en la academia más famosa de la televisión junto al de Vilasar de Mar, también ha publicado una emotiva carta de despedida al que llamaba "mañaco". Una relación muy especial dado que ambos protagonizaron una relación sentimental en secreto durante la gira que hicieron tras su por 'OT' cuando terminó el programa. "Tengo que reconocer que si alguien entró en mi corazón en algún momento, hace 15 años, sin duda esa persona fue Verónica. Fue un momento muy bonito de nuestra vida el que vivimos durante la gira", reveló Álex Casademunt en el programa 'Hora Punta' de Javier Cárdenas. "Nosotros sí que estábamos escondidos", puntualizó la de Elche en relación a la canción que interpretaban Chenoa y David Bisbal.

"Que suerte la mía haberte conocido. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules", señalaba la de Elche en su cuenta de Instagram tras conocer la noticia.

Romero, que apuntaba que se le partía el corazón al escribir estas palabras, también ha indicado en su dedicatoria que "ahora eres un ángel revoltoso haciendo reír a otros ángeles. Te amo con todo mi amor; prepárate universo, que allá va un ser de luz maravilloso".

Accidente de tráfico

El fallecimiento del ex integrante de 'Fórmula Abierta' se produjo anoche en Mataró (Barcelona) al chocar frontalmente el vehículo que conducía con un autobús de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que iba sin pasajeros, por causas que investiga la Policía Local.

La reacción de David Bustamante

Entre los compañeros de 'Operación Triunfo' que se han despedido de Álex Casademunt a través de redes sociales también está David Bustamante. Ambos mantuvieron una relación muy especial y cosecharon un gran éxito con la canción 'Dos hombres y un destino'.

El cantante de San Vicente de la Barquera ha compartido una imagen de ambos actuando juntos y le ha dedicado una cariñosa despedida en la que incluso ha afirmado que tenían planes. "¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira! ¡Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... DEP", ha indicado tras conocer la fatal noticia de la muerte de Álex Casademunt.