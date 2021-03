La prensa de corazón suele sorprendernos con combinaciones entre famosos que no muchos pensarían que tienen relación entre ellos. Y la del futbolista Cristiano Ronaldo y el televisivo Kiko Matamoros es, sin duda, una de ellas. Y es que el colaborador de 'Sálvame' ha desvelado en el canal de Twitch de Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, una propuesta que el jugador de la Juventus le hizo.

Al parecer, a Cristiano Ronaldo le va tan bien en sus negocios empresariales como en el terreno de juego ya que ha decidido iniciar un nuevo proyecto. Se trata de una clínica capilar en Madrid que se une así a las múltiples marcas de ropa y perfumes que ha lanzado en los últimos años.

El centro especializado en técnicas de microinjerto capilar está ubicado en un espacio de 2.500 metros cuadrados en la capital y cuenta con 18 quirófanos. Los deportistas Paulo Futre, Raúl Miereles y José Bosingwa son algunos de los cientos de clientes que ya han pasado por la clínica.

Y, al parecer, Cristiano Ronaldo ha estado "fichando" a distintos rostros conocidos del país para que pasen por los quirófanos y así den publicidad a su nuevo negocio. Según ha comentado Kiko Matamoros en Twitch, él es uno de los que ha recibido la llamada del jugador portugués para ofrecerle los servicios personalizados de la clínica.

“A mí me llamó Cristiano Ronaldo en persona para que me pusiera pelo en su clínica” , señaló el colaborador de Telecinco a Kiko Rivera. No obstante, salta a la vista que, por el momento, Kiko Matamoros no ha aceptado el ofrecimiento.