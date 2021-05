Belén Esteban sacó hace unas semanas 'Sabores de la Esteban', una marca de gazpachos y salmorejos. Tras la puesta en marcha de esta línea de productos, la colaboradora de Telecinco acudió al programa 'Anda ya!' en Los 40, donde quiso gastarle la curiosa broma a su marido motivada por el equipo del programa radiofónico.

Dani Moreno le planteó que llamara a su actual pareja y le explicara que le habían propuesto sacar preservativos 'Sabores de la Esteban'. Miguel Marcos le cogió el teléfono y empezó a explicarle la ocurrencia que habían tenido: "Cari, yo lo veo una buenísima idea. Serían preservativos con sabor a zanahoria, calabaza, pepino o calabacín. Imagínate para los veganos". Miguel le mostró su desconfianza: "¿Tú lo ves claro? Yo no lo veo".

Tras ello, le llamó un representante de la supuesta empresa de preservativos que le siguió vendiendo la idea: "Con todo lo que está haciendo del gazpacho que está teniendo tanto éxito hemos pensado sacar esta línea". El hombre le preguntó si veía algún problema, mientras que el marido de la madrileña seguía sin verlo claro: "Inconvenientes, no, pero no lo sé. Tendría que hablarlo tranquilamente con mi mujer".

Además, le propusieron que fuesen los dos miembros de la pareja la imagen de la marca: "Nosotros somos un matrimonio y tenemos que pensar en nuestro futuro. ¿A quién voy a escoger para la publicidad? ¿A un modelo? ¿A ti no te haría ilusión verte en la caja de preservativos?", expresó totalmente metida en el papel. Por su parte, Miguel tan solo repetía que no lo acababa de ver claro: "Yo creo que deberíamos centrarnos en el sector de la alimentación".

Viendo que el engaño iba a más, los presentadores del programa le confesaron que era una broma. "Perdona, cariño, luego te lo recompenso", le expresó Belén. Miguel reconoció que se lo había creído: "Ya hablaremos. Y tanto que me lo vas a recompensar con el mal trago que me has hecho pasar".