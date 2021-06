Sara Sálamo es una de las actrices más populares del momento, y ahora mismo acaba de estrenar 'El año de la furia', y con motivo de esta nueva película, Sálamo ha concedido una entrevista a 'El Huffington Post' donde ha aprovechado para denunciar las amenazas que sufre en las redes sociales.

Y es que, muchos aficionados del Real Madrid le acusan a ella del bajo rendimiento de su marido, Isco Alarcón. En este sentido, Sálamo declaraba estar harta de ser 'la pareja de': "Poner que estoy con una persona en primer lugar, no es lo que más me representa como persona. Es absurdo porque en las entrevistas me empujan para que denuncie el machismo que sufro y luego la mayoría de preguntas van destinadas a mi pareja o a los problemas que me causa estar con mi pareja" Además de esta denuncia, Sálamo también denunciaba las amenazas que ha recibido a través de las redes: "He recibido amenazas de muerte, incluso con fotografías con armas. Muy locas... Me mandaban 'selfies' con armas y diciendo 'te vamos a ir a matar'".