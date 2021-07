Pablo Díaz, se llevó hace tan solo unos días el bote de 'Pasapalabra' valorado en 1.828.000 euros tras 260 programas. Esta victoria le llevo a ser entrevistado en 'El Hormiguero', donde habló de su novia Marta y cómo la conoció. Ocurrió cuando ella acudió al formato a competir en 'La silla azul', la primera prueba del programa.

Sin embargo, ha sido en un directo de Twtich donde Pablo la ha presentado para que sus seguidores pudieran conocerla. Ambos hablaron de cómo empezaron a mensajearse, antes incluso de conocerse en persona.

"Yo seguía su canal de YouTube porque lo recomendó Jaime Altozano. Mucho después, empezamos a hablar por Twitter pero nos conocimos en persona en 'La silla azul'" comentó Pablo. Una declaraciones a las que ella añadió: "Le mandé un mensaje en el que le decía que estaba estudiando al enemigo porque iba a concursar a 'Pasapalabra'".

Además, Marta también explicó cómo fue su paso por el programa: "El primer día, Pablo me vino a saludar como si me conociera de toda la vida. Volví otro día y como me había dado muchos consejos, le hice un regalo", momento en que Pablo enseñaba la caja de Super Mario que recibió aquel día de su parte.