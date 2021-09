Priyanka Chopra está de moda. La actriz india triunfa en Hollywood y acapara los flashes allá donde va. Y no es para menos. Su envidiable figura la convierte en el centro de atención de cualquier gala o sarao que se tercie. Viéndola así de estupenda cabría pensar que lleva una estricta dieta para adelgazar y que se mata día a día en el gimnasio. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Su secreto para perder peso es otro. Confiesa que no le gusta el gimnasio pero eso no quiere decir que no haga ejercicio.

Ella tiene su propia rutina de gimnasia: 15 minutos de carrera, flexiones y sentadillas para empezar. Pero sin duda la parte fundamental de su entrenamiento son las diferentes posturas de yoga que realiza cada mañana y su gran secreto: la plancha anaeróbica. Una postura complicada que la actriz presume de aguantar durante largos periodos de tiempo. Después, otros 15 minutos y carrera al aire libre y lista para afrontar el día con energías renovadas.

La importancia de una dieta sana

Chopra afirma que le encanta comer y que no sabe decir que no a todo lo que más engorda: comida basura, dulces y sobre todo los jalebis, un postre típico indio al que nunca se resiste. Sin embargo, compagina estos pequeños caprichos con una alimentación equilibrada. La actriz asegura que es buena cocinera y que le encanta recibir invitados en casa y cocinar para ellos.

Su menú diario comienza con un desayuno contundente: tazón de avena y leche fría. Una fórmula para sentirse saciada y llena de energía durante toda la mañana. A la hora de la comida mezcla platos indios con ensaladas y como postre, siempre fruta. Para cenar opta por platos ligeros como sopas o pescados a la plancha con verduras como acompañamiento.

Los trucos de belleza de Priyanka Chopra

La actriz no solo destaca por su físico. Su rostro y su melena también causan sensación allá donde va. Ella explica que estar así de espectacular es fácil y comparte algunos de sus trucos de belleza.

Beber mucha agua

Otro de los trucos de la actriz para adelgazar es beber mucha agua, más de dos litros y medio cada día. Además, esto también le aporta una hidratación extra a su piel.

Mascarilla de yogurt para cara y pelo

La intérprete también ha compartido con sus fans otro de sus trucos de belleza para mostrarse tan radiante a sus 36 años. La receta es fácil. Consiste en mezclar yogur con zumo de limón y usarlo como crema para la piel y también para el cabello. Se aplica a modo de mascarilla durante 20 ó 30 minutos y después se lava normalmente.