La reacción de Terelu Campos a las palabras que le dirigió Kiko Hernández el pasado viernes en 'Sálvame' no se han hecho esperar. El colaborador atacó a la hija de María Teresa Campos asegurando que no la "puedo ni ver. No te trago ni a ti ni a tu hija". Unas palabras que no han sentado nada bien a Campos.

Al ser preguntada por estas palabras, la concursante de 'MasterChef Celebrity' aseguró que iba "a consultar con quien tenga que consultar. Hay cosas que no se pueden permitir por parte de nadie", explicaba la hermana de Carmen Borrego. Además, aseguró que las palabras que Hernández le dirigió a su hija le hicieron "mucho daño".

"Hacer una insinuación constitutiva de delito es tremendo" afirmó la madre de Alejandra Rubio. Por tanto, Terelu confirmó que sí escuchó las palabras que su ex compañero le había dedicado tanto a ella como a su hija, algo que le resulta bastante incómodo y que no termina de entender: "Quiero zanjar este tema", declaró finalmente.

Sin embargo, la mayor de las Campos también quiso agradecer a todas aquellas personas que se han puesto en contacto con ella para apoyarla y darle ánimos tras las palabras de Kiko: "Tengo la satisfacción de haber recibido mensajes de apoyo y cariño de personas que me importan".