Anabel Pantoja se casa hoy. Contra viento y marea y todos los impedimentos surgidos, la sobrina de Isabel Pantoja le da hoy el sí quiero a Omar Sánchez en la isla canaria de La Graciosa. Anabel no lo ha tenido fácil estos días, ya que su abuela, doña Ana, fallecía hace dos días llenando de tristeza a la sevillana.

El fallecimiento de la madre de la tonadillera y abuela también de Kiko Rivera ha sido uno de los motivos por los que el enlace está en el ojo del huracán. Mientras que algunos defienden que haya optado por seguir adelante con los planes previstos, otros han cuestionado duramente su decisión. A este segundo grupo pertenece Paz Padilla, que ayer recibió un aluvión de críticas en redes sociales por juzgar a su compañera de 'Sálvame'.

Anabel, que anoche regresaba a La Graciosa tras haber arropado a su familia en Cantora, ha estallado esta madrugada en sus redes sociales y ha lanzado un mensaje claro. "Espera, que no leo bien. ¿Comercializo con una pérdida? ¿Cuándo? ¿Dónde? No se puede tener tan poca empatía", comenzaba diciendo.

"Cuando que yo sepa, cada persona hace y realiza lo que le dé la gana cuando se le va alguien. Sin ser juzgado", añadía junto al hashtag del programa en el que colabora.

Además, la influencer aprovechaba para decir que comprende a su primo Kiko Rivera y a la mujer de este, Irene Rosales, que no acudirán a la boda tras la muerte de doña Ana: "Lo último, y más y no menos importante, entiendo a Kiko perfectamente, su situación actual y su estado, que no es el mío".

"El me pidió perdón por no venir y yo le entendí, me da rabia pero respeto su decisión, al igual que la de Irene. Siempre querré lo mejor para él. Aquí se zanja", finalizaba Anabel.