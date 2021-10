Cuando todos pensábamos que el enfado de Kiko Rivera con Anabel Pantoja se debía a que su prima intentó que no se reencontrase con Isabel Pantoja tras la muerte de su abuela asegurando que la tonadillera le había dicho que su hijo no sería bien recibido en Cantora y que ya no era considerado parte de la familia, ahora todo apunta a que el motivo por el que el Dj ha roto su relación con la influencer es otro.

Ha sido la periodista Beatriz Cortazar quien ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa' la razón por la que Kiko no quiere saber absolutamente nada de su prima. Y, para sorpresa de todos, la cosa viene del pasado verano, cuando el marido de Irene Rosales tuvo que cambiarse la banda gástrica.

Al parecer, el Dj estaba "fatal" y le habría pedido a Anabel que le transmitiese a Isabel Pantoja el complicado momento de salud que estaba atravesando su hijo, pero la influencer no hizo nada y fue cuando Kiko se enteró de esta 'traición' - en su reencuentro con su madre tras la muerte de su 'Yaya' - cuando decidió romper para siempre con su prima.

Según ha contado la periodista, Kiko le habría reprochado a su madre que "estuve muy mal y no te has interesado", a lo que la tonadillera le confesó que nadie le había "comunicado nada" y "no tenía ni idea" del complicado momento de salud que había atravesado hace unos meses. Fue cuando el Dj descubrió que Anabel no hizo nada aunque le pidió que actuase como mensajera y de ahí su enfado.

Una información sobre la que Kiko todavía no se ha pronunciado, pero que imaginamos que aclarará largo y tendido en la incendiaria exclusiva que ha concedido criticando a su prima y que podremos ver dentro de unos días.

En cualquier caso, la relación del Dj e Isabel Pantoja avanza a pasos agigantados y han hablado en más de una ocasión desde que fue a Cantora. El contacto es "fluido" y dentro de unos días Kiko irá de visita a Cantora con sus tres hijos para que la tonadillera pueda disfrutar de sus nietos, a los que hace un año que no ve.