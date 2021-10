Ylenia Padilla vuelve a estar en el centro del huracán en que, día sí, día también, se convierten las redes sociales. La de Benidorm es de nuevo tendencia en Twitter, en esta ocasión a cuenta de la agria discusión que ha mantenido con Elsa Ruiz, otra colaboradora televisiva que se describe a sí misma en la red del pajarito azul como "Mujer trans (ella/her), cómica, ilustradora y youtuber".

Todo comenzó con un vídeo en el que la de Benidorm volvía a arremeter contra Mediaset. Ylenia cargó contra Nagore Robles y esta, desde el programa "Sobreviviré", contestó: "Honestamente, a mí Ylenia ahora mismo me da lástima, y yo no voy a cargar contra ella. La verdad es que sus insultos y sus historias no me afectan".

Ylenia vuelve a la carga contra Mediaset pic.twitter.com/Mv6Llbgqud — Ale Conti (@_aleconti6) 2 de octubre de 2021

La que sí entró al trapo fue Elsa Ruiz, colaboradora de ese espacio, que mandó este misil a Ylenia: "Está constipada y se le nota la voz tomadísima. Hija, suénate, o igual se te ha quedado algo taponando la nariz, no lo sé, no lo sabemos".

¿Se iba a quedar callada? Todos sabemos que no. Si la una aludió al presunto consumo de drogas por parte de la exconcursante de "Gandia Shore", la otra tiró por el camino de la transfobia: "Eso es una mujer??".

Elsa contraatacó insistiendo, con algo de sutileza, en su supuesta drogadicción: "Gracias Ylenia por darme la frase que quiero poner en mi lápida. Esta mujer siempre tan inspirada".

Gracias Ylenia por darme la frase que quiero poner en mi lápida. Esta mujer siempre tan inspirada. pic.twitter.com/o1OSPX0Bak — Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) 7 de octubre de 2021

Ylenia, otro tanto, con la transexualidad: "Es lo que tenemos las mujeres. Que somos inspiración. PERSONAJE".

Turno de Ruiz, luciendo poco repertorio de recursos humorísticos: "En eso estoy de acuerdo. Ninguna mujer sabe tanto de inspirar como tú".

Réplica de Padilla, luciendo mala educación y carencia de argumentos a partes iguales: "Puto asco me das. CERDO".

"Asco doy mucho y aún así sigues contestándome. ¿No te estarás enganchando a mí?", proseguía la monologuista.

Más madera: "Este señor se está pasando con las insinuaciones. Me tenéis hasta el COÑO", explotaba Ylenia.

"No sé a qué señor te refieres. Pero Ylenia, te pido perdón si me he pasado de la raya", contesta Elsa, sin salirse de las "indirectas" sobre la cocaína.