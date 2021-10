A Poty Castillo lo recordamos por su paso como coreógrafo de Operación Triunfo pero todavía sigue de candente actualidad. En este caso por su amistad con la actriz e influencer Paula Echevarría. Así que es inevitable que a Poty se le pregunte por ella y por su faceta como madre después de haber tenido a Miguel hace unos meses con el ex futbolista Miguel Torres.

"Paula es muy madraza de siempre, no se le ha despertado el sentimiento maternal ahora y Miguel es un padrazo. Miguel es padrazo total". Y es que no cabe duda de que los dos tortolitos están viviendo su mejor momento personal o al menos eso es lo que muestran a través de las redes sociales.

Relación nula con David Bustamante

Tras la ruptura entre Paula y David Bustamante, la amistad del coreógrafo y el cantante se rompió. Esto no significa que estos dos no pudieran arreglar sus diferencias a lo largo de los años, pero parece que, de momento, no ha ocurrido. El presentador de televisión y parece que sigue sin saber por qué le dejó de hablar el que fuera su amigo.

De hecho, Poty Castillo recuerda a David Bustamante con nostalgia: "La relación sigue nula, qué pena, se estropeó. Es un tío estupendo, un artista, no tengo nada más que hablar del tema". Eso sí, se muestra algo incómodo a la hora de hablar del tema y corta enseguida porque, como bien nos ha confesado en más de una ocasión, no lo pasó bien.

Para su compañero Antonio Banderas solo tiene buenas palabras: "Un tipazo, es una estrella lo de las estrellas, es un tío tan llano y tan normal, tan sencillo, un tío de la tierra, malagueño, un tío con unos éxitos mundialmente conocidísimo y es de lo más sencillo que os podéis imaginar. Digo la verdad".