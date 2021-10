Alec Baldwin: el superpapá de Hollywood

Alec Baldwin acaba de protagonizar su peor papel, abatido, a lágrima viva en el set de rodaje después de matar accidentalmente de un disparo con una pistola de atrezo a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de su última película, 'Rust', y de herir de gravedad al director, Joel Souza. Un terrible suceso que ha dejado en 'shock' a Hollywood, que vuelve a revivir catastróficas negligencias como el accidente que acabó en 1993 con Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee fallecido durante el rodaje de 'El cuervo' a causa de otro disparo de fogueo pero que resultó ser de verdad. Se da la coincidencia que en la película Baldwin interpreta al infame forajido Harland Rust, cuyo nieto de 13 años es condenado, precisamente, por un asesinato accidental. Los dos huyen cuando al pequeño lo sentencian a la horca por el crimen.

Por supuesto Baldwin no se ha ido a ninguna parte y está colaborando con los detectives de Nuevo México que investigan lo sucedido en el rancho Bonanza Creek, una tragedia que marcará un antes y un después en la exitosa carrera del actor de cine y televisión, que desde los 80 está al frente de una saga de hermanos -Daniel, William y Stephen- también intérpretes. También es el famoso tío de la modelo Hailey Baldwin, casada con Justin Bieber.

Alexander Rae Baldwin III nació el 3 de abril de 1958 en Amityville, en Nueva York. Durante todas estas décadas ha destacado tanto en papeles secundarios como en protagonistas, en películas tan taquilleras como 'Beetlejuice', 'La caza del Octubre Rojo', 'El aviador' o 'Infiltrados', de Martin Scorsese. En la tele, ha sido hasta en 17 ocasiones presentador del popular 'Saturday Night Live', donde hasta noviembre de 2020 interpretó genialmente al doble de Donald Trump. "¡No creo que haya sido nunca tan feliz de perder un trabajo antes!", dijo el actor cuando el republicano perdió el combate con Biden y él despidió al personaje por el que recibió un (Primetime) Emmy.

Camarero en Studio 54

Criado en una familia numerosa de creencias católicas -tiene otras dos hermanas, Beth y Jane-, con un padre maestro y entrenador de fútbol y una madre ama de casa, el joven Baldwin probó suerte en el fútbol americano durante la secundaria y hasta hizo de camarero en la famosa disco Studio 54 un poco después. Debió ser allí y no en la Universidad George Washington donde cursó ciencias políticas, de 1976 a 1979, donde le picó el gusanillo de las variedades. Sí, porque poco después se puso a estudiar interpretación en la Universidad de Nueva York y en el Lee Strasberg Theatre Institute, junto a Mira Rostrova, Elaine Aiken y Milton Kastelas. Más tarde perfeccionaría la técnica en el Actor's Studio, la escuela que fundó en 1947 por Elia Kazan, y en la que se forjaron James Dean, Marlon Brando, Montgomery Clift o la mismísima Marilyn Monroe.

Trabajó en series de 'doctores' y ganó el premio World Theatre Award por su actuación en 'Botín' (Loot) de Joe Orton como mejor debut teatral en 1987. Y a finales de esa década empezó a saborear el triunfo con películas como 'Bitelchus' (Tim Burton, 1988); 'Casada con todos' (Jonathan Demme, 1988), 'Armas de mujer' (Mike Nichols, 1988) o 'Gran bola de fuego' (Jim McBride, 1989).

Matrimonio con Basinger

Saltó a la prensa rosa en los 90, cuando se convirtió en protagonista de una de las parejas más famosas y atractivas de Hollywood. El actor conoció a la explosiva Kim Basinger en 1990 cuando quedaron para cenar en el restaurante Morton’s de Los Angeles para charlar sobre la película que iban a protagonizar juntos, con el título premonitorio 'The marrying man', 'Ella siempre dice sí', como se tradujo en España. Llegaron por separado al restaurante y se fueron juntos. "Me besó y luego me preguntó si quería tener hijos", contó luego la actriz de 'Nueve semanas y media'. Con ella solo tuvo una, Ireland, nacida el 23 de octubre de 1995, hoy modelo divorciada con pasado turbio por su adicción al alcohol y las drogas. Sus fogosos padres también se separaron a comienzos de 2001, tras protagonizar peleas, portazos y numeritos de divos en lugares públicos.

Baldwin se centró en el trabajo en la siguiente década, donde se inició en la producción y dirección con 'The Devil and Daniel Webster', que contó con Anthony Hopkins como protagonista. Fue nominado a los Oscar, Globo de Oro y Screen Actors Guild por su interpretación en la película 'The Cooler' en 2003. Un año después apareció en la película 'El Aviador' de Martin Scorsese, con quien en 2006 grabó 'Infiltrados'.

Su propia familia numerosa

En 2011 conoció a la instructora de yoga Hilaria Thomas, 26 años menor que Baldwin, en un restaurante de Manhattan -de nuevo, un restaurante- y se casaron un año después. La primera niña, Carmen, llegó en 2013. Y antes de nacer Rafael Thomas, su tercer hijo y el segundo de la también escritora 'namasté' que en verdad no tenía raíces españolas, ya que no nació en Palma de Mallorca sino en Weston (Massachusetts), él sí trabajó en España con Santiago Segura en 'Torrente 5: Operación Eurovegas' e hizo de marido de Julianne Moore en el drama 'Siempre Alice'.

Su actividad como superpadre continuó con la llegada al mundo de los siguientes hijos del matrimonio: Leonardo y Romeo Alejandro. Después Hilaria sufrió dos abortos, uno en abril de 2019 y otro en noviembre del mismo año, pero de nuevo volvió a concebir, esta vez a Eduardo Pau Lucas. La benjamina y sexta hija de la pareja, Lucía, ha nacido este pasado septiembre por gestación subrogada y solo cinco meses después de su anterior hermano. Con siete hijos, Baldwin puede decir que es el superpapá de Hollywood.