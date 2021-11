David Bisbal ha dado una noticia a través de sus redes sociales que, en un primer momento, ha asustado a todos sus seguidores, pero que luego, tras escucharle detallar qué le ha sucedido, nos ha dejado más tranquilos. El cantante se ha contagiado de la Covid y permanecerá en cuarentena hasta haber superado este virus que nos ha cambiado la vida en el último año.

"Me gustaría compartir antes que nada que a mi llegada a Madrid me han detectado Covid 19, soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y con mi esposa, todavía ese encuentro no ha podido producirse. Los sanitarios me han dicho que mi carga viral es baja y que me estoy recuperando rápidamente, pero hasta que no de negativo no puedo seguir con mi trabajo" ha confesado el cantante tras regresar a España después de haber tenido una gira exitosa en Estados Unidos.

Bisbal animaba a sus seguidores a estar vacunados y no bajar la guardia, ya que él a pesar de estar con la pauta completa, se ha contagiado: "Yo siempre he sido muy respetuoso con la seguridad de la Covid, tengo la pauta completa, pero no nos evita que podamos contagiarnos, así que animo a la gente que no baje la guardia y que se proteja completamente".

Un dato que le ha trastocado su gira y que le ha hecho movilizar la fecha de su último concierto, a lo que ya le ha puesto una solución: "Menos mal que tengo un equipo súper eficiente, del 6 de noviembre que sería mi concierto en Barcelona, será el 25 de noviembre y os espero a todos porque es el último concierto de mi gira 'En tus planes'".