Cuando Kiko Rivera acude a un programa de televisión es rara la vez que no es noticia. Esta vez estuvo en el programa de Movistar Plus 'Nadie al volante' que presenta Patricia Conde y sus declaraciones no dejaron indiferente a nadie. El dj habló sin tapujos de su estilo de vida y de su adicción a las drogas. "A mí me gustaban todas. Yo quería la combi completa: chocha, culo y teta", comentaba el hijo de Isabel Pantoja.

Con ayuda profesional consiguió salir de estas adicciones que le llevaron a gustar muchísimo dinero en sustancias ilegales, ya que no le ponía ascos a nada. Incluso llegó a explicar que durante un época, cuando tenía 18 años, "me pagaban por beber", aunque ahora "yo salgo poco". En el relato de su vida relató que fue en ese momento cuando le empezaron a contratar para ir a discotecas y tomarse fotos con los clientes: "me invitaban a todo. Sigo bebiendo porque no hay que dejar eso, pero solo de vez en cuando y una copita".

En la actualidad Kiko Rivera está casado con Irene Rosales y tienen dos hijas en común: Ana y Carlota. El matrimonio siempre ha estado envuelto en la polémica por las supuestas infidelidades del dj. La pareja incluso llegó a participar en una edición de Gran Hermano VIP.

Son muchos los frentes que tiene Kiko Rivera abiertos con su familia, ya que desde hace más de un año no mantiene ningún tipo de relación con su madre, Isabel Pantoja, a pesar de que algunas informaciones señalan que tras el fallecimiento de la madre de ésta, doña Ana, madre e hijo se han acercado. La muerte de la matriarca de la familia Pantoja separó definitivamente al hijo de Paquirri de su prima Anabel Pantoja, que celebró su boda sin la presencia del dj. Tampoco la relación en buena con su hermana, Isabel Pantoja, con quien mantiene un tenso enfrentamiento.