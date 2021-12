Mariah Carey: "La Navidad de mi infancia era agridulce, vivía en una familia algo brutal"

Si hay algo que marca el inicio de la temporada navideña, a veces con temerosa premura, debe ser escuchar 'All I want for Christmas is you' mientras recorremos los pasillos del súper en busca de productos todavía no navideños. Mariah Carey viene siendo, desde hace unos años, un nombre tan sinónimo de las fiestas como Santa Claus o el Reno Rodolfo. Casi todo gracias a la citada canción (estándar moderno que, no lo olvidemos, ella misma co-compuso), pero también a su reelaboración de clásicos de dominio público como 'God rest ye merry, gentlemen', 'Hark! The herald angels sing' u 'O come all ye faithful'.

El año pasado, algunos cambiamos 'Telepasión' por 'Una Navidad mágica con Mariah Carey', especial de Apple TV+, rodado en mitad del covid, pero cálido y eufórico, que desde este viernes, día 3, tiene secuela en 'La magia continúa con Mariah Carey'. Si el anterior estaba dirigido por el experto en espectáculos televisivos Hamish Hamilton y Roman Coppola, este llega con la firma de Joseph Kahn, autor de vídeos clásicos para Destiny's Child ('Say my name'), Britney Spears ('Toxic') o Kylie Minogue ('All the lovers', rodado en la piscina olímpica de Montjuïc).

Ella es el espíritu de la Navidad

"Me encanta la visión que tiene Kahn de mí", comenta Carey en un entorno plenamente navideño (regalos, chimenea, luces y brillos) a los periodistas que hemos esperado pacientemente durante horas para su aparición virtual. "Todo en el especial es divertido, es festivo, es el claro espíritu de la Navidad. Los niños salen en el especial…". Se refiere a sus gemelos de 10 años, Moroccan y Monroe, invitados por ejemplo a una entrevista comandada por el periodista Zane Lowe.

"He compuesto muchas canciones navideñas,, pero ninguna como esta: es un góspel de amor"

También participan Khalid y la leyenda góspel Kirk Franklin, sus compañeros en el nuevo tema 'Fall in love at Christmas'. "He compuesto muchas canciones navideñas –explica Carey–, pero ninguna como esta: es un tema de amor y es góspel. Trata sobre una pareja decidida a enamorarse de nuevo en Navidad. Esa es su única idea este año: volver a entregarse al amor". Otro hito musical es su nuevo acercamiento al clásico 'Christmas (Baby Please Come Home)', la mejor canción rock’n’roll navideña de todos los tiempos, originalmente cantada por Darlene Love en 'A Christmas gift for you from Phil Spector'.

Además, el nuevo especial ofrece la oportunidad de ver a Mariah lidiar con el vestido dorado enjoyado que Dolce & Gabbana ha preparado para la ocasión: más de 27 quilos de vestido. "¡Reto a cualquier persona a caminar con eso encima!".

Infancia difícil

Con su espectacular forma de celebrar las fiestas, Carey no está prolongando algo que viviera en su financia. Escribe sobre ello en su libro de memorias 'The meaning of Mariah Carey', más explícito sobre sus vivencias que canciones a menudo bastante codificadas. "Cuando era pequeña, solía tener unas Navidades agridulces, porque vivía en una familia disfuncional y algo brutal", asegura. Su infancia no fue nada fácil. Nacida de padre negro y madre blanca, Carey vio cómo su familia tenía problemas tanto en los barrios negros, mientras sus padres estuvieron juntos, como en los blancos, cuando ya estaba sola con su madre y esta no podía darle la vida que otros padres daban allí a sus hijos, en parte por haber sido excluida de su familia por casarse con un hombre de linaje en parte afroamericano.

"Así que no –continúa Carey–, mis Navidades no siempre fueron divertidas, pero siempre quise que lo fueran y seguí siendo optimista. Mi madre me ayudó a entender la Navidad. Solía hacer vino caliente y ella y sus amigas cantaban villancicos. Aunque era un hogar humilde, se transformaba con gestos como aquellos".

"¿El regalo más loco que he hecho? Diría que un Ferrari. ¿Se lo merecía? Eso ya no lo sé", afirma, parece que en referencia al bólido que regaló en 2012 a su segundo exmarido y padre de sus hijos, Nick Cannon

Cuando, en el intento de aliviar un poco la tristeza, se le pregunta por el mejor (o mejor, más loco) regalo de Navidad que ha hecho hasta la fecha, Carey da una respuesta a la altura de las expectativas: "Diría que un Ferrari. ¿Se lo merecía? Eso ya no lo sé". Carey parece referirse al bólido que regaló en 2012 a su segundo marido y padre de sus hijos, Nick Cannon, del que se divorció en 2016. Su anterior marido fue el magnate musical Tommy Mottola, con quien la experiencia fue al parecer, si cabe, todavía peor: la tenía vigilada, la controlaba y la amenazó con un cuchillo cuando estaba claro que iba a dejarle, según ha contado en las citadas memorias.

Mariah: la película

No, no hablamos de la fracasada 'Glitter, todo lo que brilla', sino del 'biopic' que Carey quiere llevar adelante con ayuda de Lee Daniels ('Precious'). "Para la adaptación al cine, hay muchas decisiones que tomar. Son todas grandes decisiones, porque el proyecto realmente me importa. Esto no tiene nada que ver con la Navidad. Esto es mi vida".