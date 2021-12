La muerte de Verónica Forqué fue uno de los temas principales de 'Sábado Deluxe' en la noche del 18 de diciembre. El programa del corazón hizo un repaso a los últimos trabajos de la actriz y emitió los mensajes de cariño y las reacciones de muchos de sus compañeros de profesión. En plató se encontraba presenta Pablo Carbonell, quien compartió muchas horas con ella.

El actor puso de relieve los riesgos de que una persona reciba críticas e insultos a través de redes sociales a diario, como los que recibió la actriz a raíz de su paso por 'Masterchef'. Este hecho puede generar importantes problemas de salud mental a todas aquellas personas que se someten a una gran exposición pública.

Carbonell, lanzó la siguiente reflexión: "Vamos a pensar que Verónica Forqué era un ángel. Pues con esta abrupta muerte nos manda un mensaje: que tenemos que ser más empáticos los unos con los otros". Según el actor, "la gente de la farándula suele ser bastante frágil y cualquier opinión desfavorable u odio les puede hundir hasta límites que los ofendiditos y haters, prefiero pensar que ignorar", aseguró el humorista.

El artista insistió en que estas críticas tan despiadadas pueden generar importantes consecuencias: "Los famosos queremos dar lo mejor de nosotros mismos y cuando hay montañas de gente decepcionada por las últimas apariciones de Verónica en el programa de cocina...esto afecta muchísimo porque todos queremos ser queridos".

Además, Pablo quiso poner de ejemplo su trabajo como reportero en 'Caiga Quien Caiga': "Si buscas en lo que yo hacía, todo el mundo salía bien. Yo podía haber dejado en ridículo en la edición de mis piezas a la mitad de España. No lo hice porque no me parece bonito ni ético sacar lo peor de la gente para que parte de la sociedad se ría de los demás".