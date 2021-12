Ana Obregón no podrá dar en directo las Campanadas de fin de año en TVE al haber dado positivo en covid. Le sustituirá Jacob Patrus, por lo que los espectadores se quedarán de este modo sin poder ver el vestido que iba a lucir la presentadora, obra del modisto alicantino Rubén Hernández, a quien la también actriz daba públicamente las gracias a través de Facebook hace dos días por el que usó para la noche de las inocentadas: "Mira qué vestidazo, como esto va a salir esta noche se puede ver un poquito... Ahí está, vestidazo de Rubén Hernández".

El que no veremos será este otro de color blanco con el que Ana Obregón ya posó junto a Anne Igartiburu en la promoción del fin de año para la televisión pública y que dice que guardará para las Campanadas de 2022: "Gracias a Rubén Hernández por sus manos de oro y porque me había hecho un vestido maravilloso que me guardo para el año que viene"

El diseñador ha querido responder al cariño de Ana Obregón con otro mensaje en la misma red social, ilustrado con el vestido:

"La Salud es el mayor regalo, la satisfacción la mayor riqueza, la fidelidad es el mejor estado"

Salud que es lo más importante en la vida.

Satisfacción de haber compartido durante estas últimas semanas esta maravillosa e ilusionante experiencia.

Fidelidad la mía hacia tú persona, eres un ser de Luz, Luz que transmites a quienes tenemos la fortuna de conocerte.

Gracias @ana_obregon_oficial por tanto..."

La que sí ha lucido otra creación de Rubén Hernández es la cantante y presentadora Edurne: