Gente resignada que afirma ya no creer en el amor, mensajes catastrofistas, y otros negacionistas. La ruptura de Sandra Barneda y Nagore Robles ha tenido en redes un esquema de reacción similar a la de la pandemia: unos la afrontan con más o menos positividad y otros no se la quieren creer. Se podría decir que se ha desatado el "bollo drama".

La presentadora y escritora y la colaboradora han decidido separarse y lo han hecho a través de un mensaje en el que comunicaban la mutua decisión de forma muy bonita. Tras cinco años de relación y tras haber ampliado la familia adoptando a otro perrito hace apenas cinco meses, Sandra y Nagore han decidido cortar la relación: "El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil", publicaban en su cuenta de Instagram.

"Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja. Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra."

Otros famosos y profesionales de la televisión comentaron la publicación con mensajes de apoyo. Toñi Moreno, Carolina Iglesias y Chenoa fueron algunas de las personas que decidieron mostrar públicamente su apoyo a ambas. La periodista Ana Bernal Triviño, colaboradora en el programa "Rocío: contar la verdad para seguir viva" también comentaba la publicación con un "el amor también es dejar ir".

Las redes arden (y lloran)

Sin embargo, la ocasión no era para menos, y la ruptura de la pareja lésbica más famosa de todo el país tuvo una repercusión más que importante en muchas cuentas de Twitter, dejando tras de sí un rastro de memes y comentarios tristes y otros desternillantes. "No me toquéis, que lloro" afirmaba una usuaria. Otra, compartía un vídeo de los mejores momentos de la pareja enfatizando drama en el asunto "Sandra y Nagore"

Sandra y Nagore lo han dejado 💔 no me toquéis que lloro pic.twitter.com/hJUh2ESn3c — 🏳️‍🌈 triana (@Baytarms) 15 de febrero de 2022

vengo a hundiros tras la ruptura de sandra y nagore pic.twitter.com/WoDe0EJxd0 — neófita (@lestbeannas) 15 de febrero de 2022

"Una bala en el corazón duele menos", tuitea un usuario al comentar que ambas habían hecho pública la ruptura con la misma fotografía con la que daban a conocer su relación en Instagram.

Sandra y Nagore gritaron su amor con la misma foto con la que anunciaron que se había acabado…. una bala en el corazón duele menos 🥺 pic.twitter.com/O3KllOwqqR — 💖 (@ymasscosass) 15 de febrero de 2022

Por otro lado, también están las cuentas que se han tomado el asunto con "fuera dramas" y han destacado lo que se respetan y se quieren ambas presentadoras: "ver momentos de Sandra y Nagore en estos últimos meses y sabiendo ahora que han roto me destroza el corazón, pero a la vez me parece precioso saber que se quieren, con la etiqueta que sea, pero se quieren".

por favor, no os olvidéis de hablar hoy con vuestras amigas lesbianas, de preguntarles cómo se encuentran y de mostrarles todo vuestro cariño y apoyo. el día de la ruptura de nagore robles y sandra barneda está siendo muy duro para todas. — niñata ® (@luciasanmarc) 15 de febrero de 2022

También ha habido mensajes de humor dirigido a las mujeres lesbianas de Twitter, para las que tanto Sandra Barneda como Nagore Robles son un claro referente público: "por favor, no os olvidéis de hablar hoy con vuestras amigas lesbianas, de preguntarles cómo se encuentran y de mostrarles todo vuestro cariño y apoyo". Una cosa está clara: te guste más o menos el mundo del corazón, tanto Sandra como Nagore son muy queridas y han ayudado a que se normalice y dé visibilidad a las relaciones homosexuales entre mujeres.