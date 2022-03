El cambio de década de Oriana Marzoli le ha llevado a tomar una de las decisiones más radicales de su vida: cortarse el pelo. De entre los muchos preparativos que la concursante de realities estaba haciendo para celebrar su 30 cumpleaños, hacerse un cambio de pelo estaba entre sus destacados. Además de ponerse micropigmentación en los labios (una especie de tatuaje de color que da la sensación de ir siempre con los labios pintados), la venezolana quiso arriesgar con un cambio de look radical.

“Para mi ha sido un cambio psicológico”, explicaba la joven en un vídeo de su canal de Mtmad, a pesar de que en él se la veía con el pelo largo. Y es que a pesar de que Oriana presume de su cambio de look radical lo cierto es que afirma que seguirá poniéndose sus extensiones “de clip” para determinados momentos. “Me las pongo en un momento, como ahora que tengo una grabación pero durante el resto del día no las llevo”, señalabba.

A continuación, Marzoli enseñaba la media melena que le han cortado en su peluquería de confianza. “Nunca había tenido collons para hacerme esto. Creo que no me queda, tenía mucho miedo pero creo que no me sienta nada mal”, explicaba Oriana, móvil en mano, para a continuación explicar a sus seguidores que el pelo le gustaba más detrás de las orejas o con un medio recogido o coleta. Tiene muchas posibilidades.

“Me he puesto a llorar”

Una vez en casa, y un poco emocionada, Oriana confesaba que “me he puesto a llorar cuando me he visto con el pelo así. No de que no me gustase, de ver que hay un cambio. Creo que necesitaba un cambio brutal, me siento diferente, renovada, guapísima. Se me ve más cantidad de pelo pero sobre todo necesitaba un cambio físico que reflejase un cambio interior”.

A Oriana no tiene problema en afirma que le importa mucho en estar guapa. “Pero me he dejado un poco la tontería y me he dicho: vas a estar igual de guapa”, señalaba. “He tenido cojones para hacerlo, no todo el mundo se atreve. Espero que este cambio me ayude a muchas tomas de decisiones”.

Eso sí, el cambio para su día a día no para el día de su cumpleaños, en el que la venezolana se volvió a poner el clip de las extensiones: “Yo siempre diva, como J.LO”.