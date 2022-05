Las redes sociales disparan la sordidez del duelo judicial entre Depp y Heard

El duelo judicial por acusaciones cruzadas de difamación que están librando en un tribunal de Virginia (Estados Unidos) Johnny Depp y Amber Heard está exponiendo, de manera muy pública, la tormentosa y tóxica relación que mantuvieron los dos actores, brevemente casados entre 2013 y 2016. El proceso civil, que se reanuda este lunes tras una pausa durante la última semana por un compromiso previo de la jueza Penney Azcarate, está generando una ingente atención mediática y cobertura en vivo y gratis a través de YouTube. Con dos estrellas como protagonistas y un aluvión de acusaciones cruzadas sobre violencia física y emocional, abuso de sustancias, y personalidad convulsas, ya se habría ganado por sí solo el calificativo de sórdido. Pero la sordidez se ha disparado al convertirse no solo en una de las atracciones de canales especializados como CourtTv o Law&Crime, sino también en fenómeno y tendencia en las redes sociales e internet.

De Twitter a Tik Tok pasando por Twitch, Instagram, YouTube y hasta el mercado artesanal digital Etsy, el juicio es tendencia. Todo es susceptible de convertirse en un meme, un comentario, un livestream, un chiste o un producto que vender, por más que el contenido que se crea esté abordando temas tan serios como abuso, violencia, problemas mentales o adicciones.

De igual modo que sucede en el tribunal en Fairfax, que cada día se llena de espectadores que buscan un asiento en la sala y personas que acuden con la esperanza de ver a los protagonistas, en ese universo online la mayoría, tanto hombres como mujeres, apoya abrumadoramente a Depp en su versión de los hechos.

‘Standom’ y reacción al #MeToo

Esa toma de posturas está exponiendo los fenómenos de la cultura Stan y el ‘standom’, términos que tienen su origen en una canción de Eminem que hablaba de un fan y acosador pero que ahora en el mundo digital se lleva como una medalla de honor por parte de los fans más comprometidos con una estrella.

En muchos de los casos, infinidad, el respaldo a Depp se está mostrando con una demonización y ridiculización de Heard. Y es un trato donde algunos observadores están identificando una reacción negativa demorada al movimiento #MeToo, que ayudó a concienciar de la necesidad de dar voz, escuchar y creer a víctimas. También hace saltar alarmas.

"Veo mucha gente que dice de él que es un artista, es excéntrico, que tenía un problema con alcohol y drogas...", lamentaba en declaraciones a ‘Vice’ Farah Khan, una activista contra la violencia de género. "Hacemos espacio para gente que tiene trauma y puede usar cosas para lidiar [con sus problemas], pero Heard es una puta, la peor de todas las cosas. Y por eso mucha gente no denuncia".

También Maureen Curtis, de la organización de asistencia a víctimas Safe Horizon, le ha dicho a la revista ‘Rolling Stone’ que lo que está sucediendo con el trato a Heard en las redes sociales, y especialmente en TikTok, es "totalmente desmoralizador e insultante para cada superviviente, para todo el mundo, para todo el que crea que cada superviviente debe ser tratado justa y compasivamente. Podría llevar a que menos supervivientes decidieran denunciar -advertía-; no quieren pasar por lo que se le está sometiendo a ella". El 85% de las víctimas de lo que en EEUU se sigue tildando como 'violencia doméstica' son mujeres.

Millones de visitas

'Rolling Stone' envió a TikTok varios de los vídeos que se han hecho virales, grabaciones que en principio violarían las políticas comunitarias que prohíben contenido que promueva, normalice o glorifique violencia extrema o sufrimiento. Son clips en los que se parodia a la actriz al recrear, con personas e incluso con gatos, escenas de agresión mientras se usa el audio de una descripción que en su declaración hace dos semanas hizo Heard de uno de los incidentes en que supuestamente Depp le golpeó. La plataforma entonces los retiró. Para entonces habían acumulado millones de visitas y comentarios. Y otros muchos siguen circulando.

La revista también habló con una chica o mujer (que quiso mantener el anonimato) que, pese a reconocer no estar siguiendo con atención el juicio, ha estado haciendo memes en su cuenta de TikTok y también subió un vídeo con el audio de la declaración de Heard cuando vio que era tendencia. "No soy fan de la violencia doméstica, soy creadora y esto es para entretenimiento, no significa nada", le dijo a 'Rolling Stone'. "Cuando creas contenido tienes que estar a la última en las tendencias".

'The Washington Post’ ha escrito que lo está sucediendo, tanto en Twitch como en internet en general, es otra punto neurálgico del actual momento cultural, una derivada de tener "constante goteo de información prácticamente conectado a las palmas de nuestras manos".