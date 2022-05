Hace poco reaparecía como invitada en "MasterChef", programa donde concursó y que le dio la popularidad. Miri Pérez-Cabrero, risueña como siempre, se mostraba pletórica hablando de lo bien que le iban sus negocios culinarios.

Ayer perdió la sonrisa para mostrar en Instagram cómo había quedado tras ser atropellada por un coche cuando iba en su moto. El conductor, además, se dio a la fuga.

Así lo relata ella en la citada red social: "He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca. Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva, que es lo más importante. En el Hospital de la Princesa de Madrid me han tratado y curado y dado muchos cariños. Gracias a los chicos de la ambulancia y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí".

La cocinera catalana, de 29 años, sufre cortes en la barbilla y los labios, así como heridas en la nariz y numerosos moratones en la cara.

Por suerte el accidente no le ha provocado secuelas de mayor gravedad a la que fuera finalista de la quinta temporada de "MasterChef" y se recupera satisfactoriamente, mientras que la Policía busca al conductor que se dio a la fuga.